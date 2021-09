Igea atribuye la tensión a un «malentendido» ya solucionado

La tensión entre los socios de Gobierno de la Junta parece haberse disipado, al menos por ahora, después de varios días de codazos velados y no tan velados a cuenta de la reforma sanitaria. Una paz y estabilidad que verbalizó ayer el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, que aseguró que fue un buen día para la estabilidad del Gobierno conjunto de PP y Cs tras haber aclarado con el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, un «malentendido» en el sistema de funcionamiento de ambos partidos en las Cortes, que se tradujo en el apoyo de los populares el martes a una PNL del PSOE para retirar el plan de reforma de la Atención Primaria en una de las carteras que gestionan los naranjas y cuya existencia negó en reiteradas ocasiones.

«No hay ni cambios en el Gobierno ni elecciones», aseveró, llegando incluso a poner en boca del presidente esas palabras. «No está en el ánimo del presidente de la Comunidad el adelanto de las elecciones», reiteró Igea durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Una reunión que, según Igea, terminó «con un abrazo y un aplauso» del presidente con la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Además el vicepresidente y portavoz, aseguró en nombre del Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos que «pretenden lo mismo», en referencia a dotar de herramientas, de instrumentos y de capacidad al sistema sanitario para mejorar la asistencia sanitaria para que sea «la mejor posible».

Francisco Igea rechazó así que hubiera llamado a la Dirección nacional de Ciudadanos para conocer si podía romper el pacto de gobierno con el PP en Castilla y León, un asunto que, según aseveró, no ha estado nunca en su mente a lo que añadió que tiene una confianza «mucho mayor» en su socio de Gobierno tras hablar con franqueza» de un problema que atañe a la acción de gobierno de una de las consejerías.

«El presidente nos ha dicho que no está en su ánimo convocar elecciones», volvió a insistir a preguntas de los periodista. «El asunto no va más allá (...) Mantenemos nuestra estructura y nuestros acuerdos», sentenció Igea quien, tras recordar que todos cometemos errores e ironizar sobre aquellos que no los cometen nunca, se mostró convencido de que como gobierno de coalición el de Castilla y León «no es de los peores» de todos los que existen en el país –en referencia a la coalición nacional– y aseguró que se trata de un Ejecutivo «unido y estable» formado por dos socios que se dicen las cosas a la cara y que «tiene claro» que la política está al servicio de los ciudadanos y no al revés.

Sin dimisión

El número dos de la Junta también se mostró tajante al asegurar que la consejera de Sanidad no se ha planteado en ningún momento presentar la dimisión de su cargo en el que ha trabajado «sin descanso» por la mejora del sistema. «Es difícil encontrar una persona que tenga un grado de aceptación mayor en la vida pública», dijo. Respecto a la abstención del Grupo Ciudadanos en el debate de la PNL del PSOE que votó a favor el PP, Igea se reafirmó en que los liberales no podían dar el visto bueno a retirar aquello que no existe, en referencia a un Plan que «no ha sido aprobado» en Consejo de Gobierno y aclarar que sí existe una estrategia de Atención Primaria surgida del diálogo y del trabajo «intenso y conjunto» que fue apoyada por el PP.

Ante esto, el vicepresidente hizo un llamamiento a evitar caer en la «demagogia» y en las «trampas» de un debate sobre recortes «que no existen y que no se sostiene», y explicó a modo de ejemplo que Ciudadanos no podría aprobar tampoco la eliminación de los unicornios «aunque lo pidan las Cortes» ni lograr que dos y dos sumen 35, como, a su juicio, pretenden los socialistas a los que recordado que la política es «para mayores de edad».

Enmienda de adicción

«Se me hace muy cuesta arriba votar asuntos que parten de premisas falsas», explicó respecto al sentido de voto de los once procuradores de Ciudadanos y aclaró también que la enmienda de adicción de los liberales buscaba aprovechar el debate «para incluir algo positivo para la Comunidad».