El City apunta a Messi

El Manchester City vuelve a atacar. Su ambición no ha parado y está a punto de lanzar su segunda tentativa de querer fichar al delantero argentino Leo Messi en el próximo mercado de invierno, según publicó ayer The Sun, por lo que está preparando la oferta que quiere hacer llegar al Barça. Según el diario británico, el club inglés piensa ofrecer entre 55 y 60 millones de euros para poder contar con el capitán culé y de Argentina a principios de 2021.

El ‘10’ lamentó el pasado miércoles, al volver a la Ciudad Condal tras la concentración con su selección, que en lugar de ser la solución para el club azulgrana parece ser el problema. Y en el conjunto británico tienen como alternativa a la operación de compra incluir al defensa central Eric García, pues el joven defensa catalán es uno de los principales objetivos del Barça de cara a la próxima campaña y finaliza contrato el próximo 30 de junio.

Desde el City, y según el rotativo británico, consideran que la entidad culé aceptará una de las dos opciones, teniendo en cuenta los problemas económicos que atraviesa y la difícil situación de Messi desde que en verano pidió dejar el club y que sus palabras «estoy cansado de ser el problema de todo en el club» confirman su malestar en la escuadra española e, incluso, con su presencia en el país, ya que a su regreso a Barcelona tuvo el desagradable recibimiento en el aeropuerto de unos agente de Hacienda, que le realizaron un interrogatorio antes de abandonar El Prat.

Si en la operación se incluye a Eric García, el Barça se haría con un jugador de futuro -se ha convertido en un fijo de Luis Enrique en la selección- al que Ronald Koeman ha reclamado para reforzar la demarcación de los centrales. Está por ver cuál es la situación del delantero argentino tras un regreso tan accidentado, aunque es evidente que para el conjunto azulgrana sería un mazazo deportivo quedarse sin su principal estrella a mitad de campaña. Más aún, teniendo en cuenta que el club está dirigido por una junta gestora a la espera de las elecciones del próximo mes de enero.

The Sun argumenta que, de rechazar la oferta desde Manchester, el Barça vería partir a Messi en verano sin ingresar nada por su salida, pues por el momento no ha firmado su renovación y finaliza contrato el 30 de junio de 2021.

El bloque ‘citizien’ ya sonó como uno de los posibles clubes de destino de Messi el pasado verano, pero la decisión final del argentino de no alimentar un conflicto jurídico zanjó el tema.