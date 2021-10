Dos mociones aprobadas, cuatro rechazadas

Finalmente no llegó a tiempo Jesús Manuel Sánchez Cabrera para presidir el Pleno y el covid provocó que fuera el alcalde accidental, José Ramón Budiño, quien dirigiera la sesión, ocupando el puesto de portavoz de Por Ávila el teniente de alcalde de Urbanismo, Juan Carlos Corbacho. No se recuerda la última vez, si es que la ha habido, en la que un alcalde no presidía un Pleno Ordinario en el Ayuntamiento de Ávila. Budiño, por cierto, trasladó que el estado de salud del alcalde es óptimo y que en próximas horas se espera que "pueda retomar su actividad normal", al tiempo que agradeció, en su nombre, las numerosas muestras de apoyo y preocupación por el estado de salud de Sánchez Cabrera, al que todos los portavoces desearon una pronta recuperación.

Con esta peculariedad, arrancó una sesión no demasiado productiva, con sólo dos mociones aprobadas, ambas de Ciudadanos, y otras cuatro rechazadas, las de los dos grupos de la oposición, resultado que viene a corroborar la distancia que ahora mismo existe entre XAV y Cs con respecto a PP y PSOE, que en poco coinciden. La ausencia de un voto de XAV obligó a que el del alcalde accidental fuera decisivo en la resolución, en esta caso negativa, de tres de las mociones presentadas.

Sí se aprobó la propuesta de Ciudadanos de incorporar a escolares y jóvenes a cursos formativos de reanimación cardiopulmonar en los que colaborará Protección Civil y se invitará a otras entidades a participar, cuestión que contó con el apoyo de todos los grupos, aunque el PSOE aprovechó para recordar la promesa de hace dos años del equipo de gobierno de colocar desfribiladores en diversas zonas de la ciudad, algo todavía pendiente y que instó a ejecutar.

La creación de plazas de aparcamiento de corta estancia reservadas para los usuarios de instalaciones del Tercer Sector frente a aquellas asociaciones que lo soliciten y justifiquen fue la otra proposición de Cs que también salió adelante con los votos a favor del resto de grupos políticos, aunque con matices. Así, desde Por Ávila se pidió que sea el Observatorio Municipal de Seguridad Vial el que estudie la necesidad o no de aparcamientos en esas zonas, y desde el PSOE lo que se solicitó fue que este proyecto se incluya en el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Ávila, cuya elaboración se aprobó minutos antes. Ciudadanos dio por buenas esas dos aportaciones, y la moción se aprobó por unanimidad.

Y hasta aquí llegaron los acuerdos. Las demás propuestas se quedaron en el limbo. Así, no se aprobó, debido al voto de calidad del alcalde accidental tras el empate a 12 votos a favor y otros tantos en contra, la propuesta del PSOE de adopción de diferentes medidas de apoyo a los jóvenes, que sólo encontró el respaldo del PP, ya que los dos socios del equipo de gobierno, XAV y Cs, consideran que algunas de las peticiones que aparecían en la propuesta ya se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento y que las políticas municipales relacionadas con la juventud, son suficientes como para no implantar alguna de las peticiones del grupo municipal socialista.

Mismo camino y misma resolución siguió la siguiente propuesta socialista, la de la creación de una comisión especial de sugerencias y reclamaciones, que al PP también le pareció una opción correcta, pero que chocó con el no de XAV y Cs, considerando de nuevo que lo que se requería desde el PSOE ya estaba suficientemente contemplado con las herramientas actuales del Ayuntamiento.

La primera moción del PP, referida a la elaboración de un plan municipal de rehabilitación de edificios históricos de la ciudad ruinosos o en mal estado, se quedó con el único apoyo del grupo proponente, porque tanto XAV, como Ciudadanos, que votaron en contra, y PSOE, que se abstuvo, argumentaron que ya hay mecanismos en el Ayuntamiento, como el Pepcha, que contemplan esta petición, afeando, en el caso de Por Ávila, que "se acuerden ahora de hacer este plan cuando se han pasado 28 años al frente del gobierno", lo que "nos da que pensar que sólo quieren cargar de trabajo a los técnicos".

Y la segunda, en la que los populares pedían el equipo de gobierno mejoras en las estrategias de prevención y control del botellón en la ciudad, tampoco encontró los apoyos necesarios para ser aprobada. Desde Ciudadanos se consideró que varias de las peticiones que contenían la moción ya se estaban ejecutando por parte del equipo de gobierno, "muchas de ellas cuando estaban ustedes gobernando", recordó Carlos López, y desde XAV Corbacho recalcó que "ya hemos reforzado las patrullas de la Policía Local por las noches los fines de semana, acompañados además por el alcalde, y sin fotos". Sí que apoyó la propuesta el PSOE, cuya portavoz consideró que "sí se deben incrementar las acciones para controlar el botellón", pero fue de nuevo el voto de calidad del alcalde accidental el que decantó la votación a favor del no, para lo que la portavoz del PP, Sonsoles Sánchez-Reyes, es una señal de que "con su desidia están contribuyendo a que el botellón continúe en la ciudad", situaciones que "está provocando peleas e incluso heridos".

Fiestas:

Se aprobó por unanimidad fijar las fiestas locales para el año 2022, que serán el 3 de mayo, martes, pasando a ese día la festividad de San Segundo, toda vez que la Fiesta del Trabajo, al ser domingo, pasa al lunes 2 de mayo. También será fiesta local el sábado 15 de octubre, día de Santa Teresa.

Nuevo PMUS:

Se aprobó, también por unanimidad, la elaboración de un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Ávila (PMUS), con horizonte 2030 en el marco de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.