El nuevo John Wiliams es abulense

Nuestro encargado de cerrar hoy las páginas de Diario de Ávila tiene once años. Y estamos convencidos de que ésta no será la última vez que tenga protagonismo en un medio de comunicación.

Porque Arturo Bienve Díaz Álvarez es toda una promesa de la música. En concreto, de la composición, una disciplina nada sencilla pero que a él le apasiona y que le ha valido hacerse con el primer premio del Concurso Internacional de Londres ‘London Young Musician International Competition’ en su categoría de Composición Original, así como el segundo Premio Especial del Jurado ‘MuseScore Prize’ de piano.

Y no lo tenía fácil. Porque Arturo Bienve competía con jóvenes de hasta 26 años. De hecho, lo normal es que no hubiera podido ni participar porque, como nos explica su madre, Sonsoles, este tipo de certámenes está pensado para chicos a partir de 18 años. Pero en esta ocasión las bases especificaban que no había límite de edad, por lo que se animaron a enviar su ‘Jawa’s march’, una composición dedicada a John Wiliams y que, a la vista de los comentarios del jurado, logró uno de sus objetivos. «Nos han dicho que parecía la música de una banda sonora», dice orgullosa la madre del artista, que nos confiesa también que Arturo Bienve no ha ido nunca a clase de composición.

De momento, sus estudios musicales se centran en el piano y el violín.En concreto, ha finalizado cuarto piano en el Conservatorio Profesional de Música ‘Tomás Luis de Victoria’ de Ávila, donde actualmente cursa tercero de violín.

Profesores como, Elena Delgado, de Musicamos; sus tutores Óscar Arroyo Terrón y Pilar Muñoz de Bustos; el pianista Leonel Morales, Leo de María; o Diego Navas Padilla, a los que su familia quiere aprovechar para agradecer su formación, han puesto su granito de arena para que esta joven promesa de la música abulense siga soñando con ser compositor y no haya cejado en sus estudios, tanto de violín como de piano, estos últimos ahora de la mano del concertista Pedro López Salas.

Todos estos estudios contribuirán a que, dentro de poco, escuchemos su nombre asociado a las grandes composiciones, para las que ahora se prepara de manera autodidacta.

De hecho, no deja de componer. Durante la pandemia aprovechó su tiempo libre para componer numerosas piezas que, por cierto, ahora pueden ser disfrutadas en su propio canal de YouTube. Se llama ‘Arturo Bienve a little componer’, y en él se pueden ver tanto sus composiciones como sus interpretaciones de piano y violín., además de sus progresos en el mundo del ajedrez. Porque Arturo Bienve ha sido, además, campeón de Ávila de ajedrez de los Juegos Escolares.

«Él tiene un don, está claro, pero eso hay que trabajarlo», se despide de nosotros su madre, que nos describe a Arturo Bienve como «un niño creativo e imaginativo» al que también le gusta el tenis.