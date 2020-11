Madrid descubre a un Banksy desconocido

Es el artista callejero más famoso del mundo, aunque solo por su nombre, puesto que Banksy es un auténtico desconocido al haber guardado durante años su identidad en secreto. Eso sí, sus obras son reconocibles en todo el planeta. Sus personajes -monos ratas, policías o niños- y la temática -política, guerra, cultura- son noticia cada vez que aparecen en un nuevo lugar del mundo.

Con la expectación que se merece, el Círculo de Bellas Artes de Madrid acoge Banksy. The Street is a Canvas, una exposición inédita con obras que, en su mayoría, se exhiben por primera vez en España.

La muestra, que aterriza el próximo 3 de diciembre -y permanecerá hasta mayo del próximo año-, aborda el universo artístico del creador británico a partir de medio centenar de piezas de colecciones privadas y realizadas en diferentes soportes. Madrid ya acogió hace dos años una exposición similar -titulada Banksy, Genius or Vandal? y exhibida en Ifema- que tuvo gran éxito de afluencia.

‘Barcode’. Los visitantes podrán ver una gran variedad de obras del artista desde óleos y acrílico sobre lienzo, a serigrafías de edición limitada, o esténciles sobre metal y hormigón. También habrá esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías, según adelantaron hace unos días los organizadores en una nota.

Entre las piezas más reconocidas de esta muestra, que, como es habitual, no está autorizada por el propio Banksy, se encuentra la serigrafía original de Niña con globo, similar a la destruida por el propio artista en una acción sin precedentes en una casa de subastas en Londres. También se podrán encontrar otros títulos como Love is in the Air, Monkey Queen, Keep it real, Laugh Now, Police Van Fountain o Bomb love.

Divididas en diferentes ámbitos temáticos, las 50 creaciones expuestas incluyen una selección de obras únicas ejecutadas con diferentes técnicas: óleo o acrílico sobre lienzo, spray sobre lienzo, serigrafías de edición limitada, esténciles sobre metal u hormigón, esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías.

Un desafío para el sistema

Una instalación multimedia envolvente especialmente creada para esta muestra dará la bienvenida al visitante, desvelando pistas sobre el misterioso artista, destacando sus piezas más importantes y enmarcando su insólita trayectoria, no exenta de polémica.

'Love is the Air’ es la elegida para ilustrar el cartel de la exposición. La obra de Banksy, cuya autoría permanece en el anonimato pese a los numerosos intentos por desenmascararle, está marcada por la denuncia. Sus obras, marcadas por un lenguaje directo e irónico, han aparecido en calles de todo el mundo y reflexionan sobre cuestiones como la pobreza, la injusticia social, el consumismo o el Brexit.

«Banksy es uno de los artistas más brillantes e importantes de nuestro tiempo. Su trabajo es un desafío para el sistema, una protesta, una marca extremadamente bien construida, un misterio y una desobediencia a la ley», señala Alexander Nachkebiya, comisario de la muestra. «Queremos que cada visitante pueda resolver por sí mismo quién es realmente Banksy. ¿Un genio o un gamberro? ¿Un artista o un empresario? ¿Un provocador o un rebelde?», agrega.

‘Laugh now’ incluye a uno de los famosos monos del artista británico. «Esta nueva exposición pretende mostrar la profundidad del talento de Banksy, sus múltiples capas y dimensiones para que sean los propios visitantes quienes piensen y decidan. Su trabajo, siempre actual y muy completo, profundiza en el alma de cada uno de nosotros. Supongo que todo esto lo convierte en un genio para mí», concluye.