Los conciertos que debes tener en cuenta este verano

Aunque seguimos luchando contra una pandemia, no hay nada mejor para el ser humano que ir haciendo planes para este verano. Siempre teniendo en cuenta las restricciones de la Covid, se van a llevar a cabo una serie de conciertos que no te puedes perder... y más sabiéndolo con tiempo para organizarte con tus amigos y familiares. Por eso no puedes perderte esta lista de eventos musicales que serán clave para tener el verano que tanto deseabas, muy atento:

Vanesa Martín

Es una de las mejores artistas que tenemos en nuestro país y su gira Siete veces sí va a dar mucho de qué hablar. El 7 y 8 de mayo, Vanesa Martín estará en el WiZink Center de Madrid, el 6 de junio en el Auditorio Municipal de Málaga y el 10 de septiembre en el Festival Stone, Mérida.

Raphael

Sin duda, se trata de uno de los cantantes más demandados internacionalmente y este año estará de gira por su querida España celebrando sus 60 años encima de los escenarios. Además de disfrutar de canciones típicas de toda su carrera musical, escucharemos temas de su último trabajo Raphael 6.0, con el que se ha posicionado en lo más alto de las listas de ventas. El 13 de junio estará en el Festival de Pedralbes, Barcelona, el 5 de agosto estará en el Satélite de Marbella y el 25 de septiembre en la plaza de toros de Murcia. Dos conciertos que nos van a dejar con ganas de más y en los que va a demostrar por todo lo alto la gran profesionalidad que tiene encima de esas tablas donde le hemos visto crecer.

Dani Martín

El artista continuará con su gira 'Lo que me dé la gana' llevando a cabo esos conciertos que fueron aplazados en el pasado por la Covid. Aunque sus fechas no estén dentro del periodo estival, estamos seguros de que no te querrás perder un espectáculo como el suyo, como el que tendrá lugar el 30 de octubre en Marina Sur, Valencia o el 26 y 27 de noviembre en el WiZink Center de Madrid.

Manuel Carrasco

Si eres fan de este cantante que nos revoluciona a todos con solo escuchar alguna de sus canciones, no te puedes perder su gira este año porque va a ser una de las más completas. El 38 de mayo estará en el Palma Sant Jordi, Barcelona, el 5 de junio en el Estado de Atletismo Ciudad de Málaga, el 12 de junio en la plaza de toros de Granada, el 25 y 26 de junio en el WiZink Center de Madrid... Y muchas fechas más que tendrás que estudiar en su página oficial.

Alejandro Sanz

No te puedes quedar sin ver a un grande entre todos los grandes. Alejandro Sanz llevará a cabo la gira por España en la que presentará su último trabajo, #ElDisco. El 11 y 12 de junio en Valencia, 26 de junio en el Estadio de la Romareda, Zaragoza, 9 y 10 de julio en el Estadio Ramón de Carranza, Cádiz, 24 de julio en plaza de toros de Murcia* una gran cantidad de fechas en la que el cantante se desplazará por toda España para deleitarnos con sus éxitos.

Aitana

Y por último os traemos a una de las artistas que más ha dado de qué hablar en los últimos tiempos. Su éxito tras su paso por la academia de Operación Triunfo le ha llevado a ser una de las cantantes más prestigiosas del momento y cómo no podía ser de otra manera, su gira ya está preparada. 22 de julio en el Satélite de Marbella y, fuera del periodo estival, la tendremos en el WiZink Center de Madrid el 7 de diciembre.

No hay nada mejor como acudir a un concierto y desconectar de todo, bailar, saltar, reír, emocionarte... en fin, todos esos sentimientos que nos provoca la música y que se producen en mayor medida cuando escuchas a tu artista favorito en directo... ¿A qué esperas? Organiza un verano de diez con estos eventos musicales que te harán disfrutar por todo lo alto. Y no te olvides de mirar en la página oficial de cada artista para saber si ha habido alguna modificación en la fecha y ver todas sus actuaciones al completo.