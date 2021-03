La salvación, en la palma de la mano

El Ávila Auténtica El Bulevar tiene la permanencia en sus manos. Aún la calculadora no lo ratifica, pero es cuestión de tiempo y no menos sentido común. El último triunfo de los verderones ante el Cantbasket04 (71-44) y la derrota del CBLa Flecha (78-52) a manos de Bezana han puesto la salvación en bandeja de plata. A tres partidos para acabar la competición, los abulenses aventajan a los vallisoletanos, equipo que marca el descenso, en dos victorias y con el average particular a su favor. Las matemáticas aún dirán una cosa, pero lo cierto es que la permanencia ya es cosa del Ávila Auténtica El Bulevar.

Atrás han quedado los agobios de ocupar puestos de descenso y las tardes de amargos resultados. Ante el Cantbasket04, más allá de la actitud de los cántabros, el Ávila Auténtica El Bulevar demostró la energía y la intensidad que requería un duelo con el que dejar sentenciada la permanencia. Era el tercer triunfo consecutivo de los de José Antonio Sánchez. El conseguido este pasado sábado se sumaba a los obtenidos ante el Grupo Inmapa Filipenses y el CBLa Flecha. «Estamos muy contentos con la inercia que hemos conseguido y con el día a día. Creo que hemos encontrado nuestro perfil de equipo» comentaba José Antonio Sánchez en una temporada en la que le ha costado mucho arrancar al conjunto que dirige el madrileño, que siempre ha destacado la implicación de los suyos. Ahora la dinámica es otra bien distinta.

Y es que el equipo parece otro precisamente desde que pisaron la cancha del Cantbasket04. Con el 2021 comenzó la mejoría. Aunque con altibajos –de ganar al Raisán a perder con Universidad de Valladolid o Nissan Grupo de Santiago– los verderones han ido dando forma a un equipo que finalmente ha terminado por despegar. De los últimos cinco partidos, cuatro victorias. Al Ávila Auténtica El Bulevar le va a llegar el cierre de la temporada en su mejor momento.

Dos fines de semana sin partido y unas vacaciones merecidas

Se detiene la Liga EBA durante tres semanas. Largo parón para el Ávila Auténtica El Bulevar, que no regresará a las canchas hasta el 18 de abril. Dos fines de semana consecutivos sin partido para el equipo de José Antonio Sánchez, que ha decidido dar descanso a los suyos. «Lo correcto era descansar. Hemos dado vacaciones al equipo. Viene bien oxigenarnos. Necesitamos aire» señalaba el madrileño después de una temporada en la que el coqueteo con el descenso fue estresante. Mucho más en un curso tan complicado –lesiones, todo lo relacionado con la covid-19 o un extraño calendario– como el actual. Volverán a verse las caras los verderones el lunes, 5 de abril, para retomar los entrenamientos. Parón que, además, ayudará a los tocados a recuperarse. Uno de ellos es Janssens.El belga ha forzado su regreso en los dos últimos partidos muy consciente de que, a partir de ahora, tendría por delante tres semanas al completo para recuperarse. A la vuelta, el tramo final ante el UEMCReal Valladolid Baloncesto, USALLa Antigua y RaisánPas Piélagos.