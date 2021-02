El Ávila Auténtica no puede con Cazorla

Por un punto (91-90) se le escapó el partido al Ávila Auténtica ante un Conspur Bezana que se agarró a Cazorla, enorme en todos los sentidos. Los verderones, que llegaron a tener el triunfo en sus manos, supieron forzar la prórroga en el último momento pero les faltó saber gestionar su ventaja en el tiempo añadido.

Cogió Cazorla responsabilidad en Conspur Bezana y la tomó Herrera en el Ávila Auténtica en un arranque de partido en el que el verderón con sus 10 puntos llevó el peso ofensivo de los de José Antonio Sánchez, que se encontraron demasiado pronto a remolque de su rival cuando Archer (11-4) ya sumaba ocho puntos en su haber. A partir de ese momento los locales fueron gestionando una renta que Herrera, con un dos más uno, reducía a los 21-17 con el que se llegaba al final del primer cuarto.

Había comenzado el cuadro de José Antonio Sánchez su particular remontada y la llevaría a efecto en un buen segundo acto. Se sumó Roberts desde el exterior (21-20) y Bak, desde los tiros libres, empataba el choque (22-22, minuto 12)para abrir un nuevo escenario. Pero todo estaba por cambiar en apenas un par de minutos. Todo de manos de un viejo conocido del equipo abulense, Cazorla, al que no habían parado en el primer acto y tampoco en el segundo. Exhibición del base, que con un 3+1 (26-22) abría un parcial a favor de los locales de 11-0. Se agobiaron los verderones, que no sabían por dónde les llegaban. Cuando quisieron entender que estaban siendo arrollados el marcador lucía un 33-22 (minuto 14). El tiempo muerto de José Antonio Sánchez sirvió a los suyos. Parcial de 2-7. Con la canasta de Izquierdo (35-29, minuto 17) Marañón pedía tiempo muerto. No terminaban los locales de consolidar su ventaja ni los verderones de darse por vencidos, aunque se vieran incapaces de frenar a Cazorla. Dos robos, siete puntos consecutivos y 42-31. Seguían haciendo la goma los verderones, que de nuevo veían como todo su buen trabajo valía de poco. El triple de Iván Sánchez en la última jugada antes del descanso dejaba la desventaja en un ‘asequible’ 44-37.

Pero cuando Conspur Bezana estaba construyendo un posible triunfo, colapsó. El equipo de Chisco Marañón se vino abajo en un tercer cuarto en el que todo dio la vuelta. Comenzó a encestar el Ávila Auténtica mientras no lo hacía Bezana. Jawara ponía a los verderones por delante por primera vez en el partido (44-45, minuto 23). Chisco Marañón pedía tiempo muerto cuando Morchón firmaba el 46-53. A la vuelta al parqué triple de Izquierdo (47-58). La ventaja seguía creciendo. Archer, a 2’44’, hacía la primera canasta en juego de los suyos (49-60). Se remangaron los cántabros. Hasta ese momento parcial de 5-23. A partir de ahí 5-2 para sobrevivir al final del tercer cuarto (54-62).

Aguantaba bien los nervios el Ávila Auténtica. Se acercó Bezana con el triple de De Haro (61-66) pero Bak e Iván Sánchez (61-70) mantenían los márgenes en un tramo de toma y daca entre ambos equipos. Fue bueno el triple de Iván Sánchez (63-73) como lo fue el de Cazorla (68-73, minuto 37) para meter de nuevo a los suyos en partido. Y se metieron. Archer, desde el tiro libre, y Sibenik desde el triple hacían el 74-75. Se les estaba escapando el partido al Ávila Auténtica. A un minuto del final Archer ponía a los locales de nuevo por delante (76-75). Cazorla acarició el triunfo (78-75) pero Izquierdo forzó la prórroga (78-78).

La prórroga fue un toma y daca. Al triple de Cazorla (83-81) respondía Izquierdo desde su casa (85-86) y seguía Iván Sánchez (85-89). Archer igualaba (89-89) a 25’’ del final, Sánchez se dejó un tiro libre por el camino (89-90) y le quedó a Bezana una última jugada. Díaz hacía el 91-90. Le quedaron tres segundos al Ávila Auténtica. No fueron suficientes.