Igea reconoce que el pasaporte covid "no es inminente"

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, reconoció este viernes en Salamanca que la implantación del pasaporte COVID en Castilla y León "no es inminente". Según explicó, en estos momentos los responsables autonómicos no se los están planteando de manera inmediata porque la incidencia crece "a un ritmo bajo" y, en principio, "no parece afectar a la saturación hospitalaria".

Igea aludió a la aplicación Sacyl Conecta, en la que todos los ciudadanos pueden descargarse los certificados de vacunación en sus teléfonos móviles y, respecto al pasaporte COVID, de implantarse, habría que definir "dónde y en qué circunstancias". "Habría que localizarlo donde el riesgo es mayor, donde se producen aglomeraciones de personas, interiores, sitios mal ventilados o sitios donde la gente está sin mascarilla", definió.

En cualquier caso, el portavoz del Ejecutivo aseguró que si tuvieran que tomar medidas restrictivas, "lo sensato sería tomar aquellas que lo fueran menos". Y sobre todo, asumir las que inciten a la población a vacunarse porque el objeto de este pasaporte no es restringir la actividad, sino promocionar la vacunación. "Lo que tienen que saber los ciudadanos que aún no se han puesto la vacuna es que ya ha demostrado su eficacia para reducir la mortalidad y que quienes no la tienen albergan un riesgo muchísimo más elevado de acabar en una unidad de cuidados intensivos", advirtió.

Así, Igea realizó un llamamiento a la vacunación porque "esto no ha pasado y es muy importante conseguir el mayor grado posible de inmunidad". "Lo que estamos viendo ahora mismo es difícil de prever cómo va a acabar. Somos una de las comunidades con mayor porcentaje de vacunación del mundo, somos pioneros en este asunto, pero no sabemos exactamente cómo se va a comportar la epidemia a medida que eliminamos las restricciones", alertó en este sentido. "Somos optimistas, pero prudentes", zanjó

A las puertas del puente de Todos los Santos, el vicepresidente de la Junta reclamó prudencia, como en cualquier otro periodo vacacional que incrementa la movilidad, pero reconoció que "la gente tiene derecho a disfrutar". "Tampoco podemos someter a la población siempre. Llevamos dos años de tensión permanente", incidió. "Yo me pienso ir de puente y creo que es bueno que, con responsabilidad, la gente disfrute. Y eso favorece también a nuestra economía porque tenemos unas cifras de ocupación en el turismo rural por encima del 90 por ciento", recordó.