Listos para dar el paso

De Porriño, hogar de uno de los dos líderes del Grupo AB, regresaron con una derrota (70-63) pero convencidos de que estaban en el camino correcto que desde el inicio de temporada trazó Carlos Osvaldo Gómez para su Hereda Ávila Auténtica El Bulevar. Y la semana de trabajo en el CUM Carlos Sastre no ha hecho sino reafirmar las sensaciones entre los verderones, que se ven capaces de confirmar que son capaces de dar un nuevo paso adelante. «La semana de trabajo ha sido buena.Hemos realizado una semana de entrenamientos en la que hemos corregido muchas cosas, donde empezó a aparecer el juego fluido. En los entrenamientos lo hemos conseguido» pero ahora toca demostrarlo ante un rival sobre el parqué.Será ante el ULEBasket León, que llega este sábado, a partir de las 19,00 horas, al CUM Carlos Sastre como una prueba interesante para los locales.

Llega al CUM Carlos Sastre el ULE León Basket con el buen sabor de boca que le dejó su última victoria (119-86) ante el Solgaleo Bosco Salesianos. «Es un equipo que juega a muchas posesiones, con defensa a pista completa y que hace un juego muy dinámico» desgrana el técnico argentino ante el segundo equipo que más faltas recibe. Aviso para los verderones, que ante el Porriño se quedaron en el tramo final sin Marco Villalba y Ndiaye. No le interesa un ritmo demasiado exaltado a los verderones. «Debemos hacerles un juego pesado para que no puedan jugar tan rápido». Es el momento de ese baloncesto a «un pase más» que le pide a los suyos Carlos Osvaldo Gómez. «Es un partido para no apresurarnos y jugar bien el cinco contra cinco».

Comienza a notar, para bien, el cuadro abulense el paso de las jornadas con todos sus jugadores en plantilla. «Empezamos a sacar provecho a Ndiaye, que en los primeros partidos sólo nos pudo ayudar en la fase defensiva. Esperemos que en este partido ya se le vea más involucrado en los sistemas y que pueda aportar mucho más en ataque» le pide Carlos Osvaldo Gómez a su interior en una tarde en la que sumar la tercera victoria del curso.

«Ojalá nos sirva para poder ir hacia arriba»

Habla Carlos Osvaldo Gómez, entrenador del Hereda Ávila Auténtica El Bulevar, de mejoría del equipo en los entrenamientos y espera que se confirme sobre la pista. Un partido ante el ULEBasket León que encaran «con un poco más de ánimo, con expectativas» y con un claro objetivo, comenzar a dar pasos hacia adelante en la clasificación. «Si este partido terminamos por hacerlo bien, creo que nos va a dar el empujón para poder empezar a ir hacia arriba» señala el argentino, que confía en que los suyos comiencen a distanciarse del grupo de cola en unos momentos en los que aún las distancias son asequibles.