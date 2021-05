Ventana abierta a la economía digital con Miguel Caballero

CEOE Ávila y CaixaBank ofrecieron a los empresarios y autónomos abulenses una nueva jornada en el marco de la formación que ponen en marcha de manera periódica con el fin de ayudar al destinatario final y buscar nuevas vías de dinamización de la economía, en esta ocasión con la economía digital como eje central.

Juan Saborido, presidente de la Confederación, fue el encargado de inaugurar la jornada, en la que precisamente hizo hincapié en la importancia de ofrecer formación sobre nuevas disciplinas al mundo empresarial, ya que "las personas con menos formación son siempre las que se quedan rezagadas en las crisis, y nosotros no podemos dejar a nadie atrás", señaló.

La economía digital, y todo lo relacionado con los blockchain, bitcoin o criptoeconomía, fue el tema central de un webinar que contó con la presencia de Miguel Caballero, una de las voces más reconocidas en esta área en el panorama nacional, CEO y co-fundador de Tutellus y TurinLabs, ingeniero industrial y MBA por el Instituto de Empresa, emprendedor con experiencia práctica en edTech, blockchain y tokenización de activos, y autor de los libros 'Bitcoin, Blockchain y Tokenización para inquietos' y 'Finanzas descentralizadas para inquietos'; y también co-fundador de Redpill Ventures, FITtoken, Criptokuantica, Reental, consejero en varias empresas de Internet y colaborador habitual para temas cripto en TVE, Grupo Antena 3 e Intereconomía.

Caballero introdujo a los asistentes en el, aún desconocido para muchos, mundo de la economía digital, "una nueva forma de dinero, una nueva economía", aseguró. "Los países han referenciado su riqueza en oro", pero el bitcoin es el "oro vitaminado", señaló, "no se puede generar, pero tiene las ventajas del dinero digitalizado".

En su charla, Miguel Caballero apuntó que, al estar descentralizado, no permite su control por parte de un tercero por lo que este tipo de economía genera siempre informaciones negativas, pero según su punto de vista, "cuanto antes entendamos como sociedad que la descentralización no se pude controlar, mejor. El sistema tradicional tiene que vivir con esto, no pude controlarlo ni desprestigiarlo, porque viene pisando fuerte", trasladó.

CEOE Ávila trabaja ya en la preparación de nuevos seminarios.