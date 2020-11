El difícil futuro del poder judicial

Dos años han transcurrido desde que debería haberse producido la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero el órgano constitucional continúa en funciones a la espera de que el Gobierno cierre un acuerdo con el PP sobre los nuevos vocales, unas negociaciones sobre las que ambas partes guardan silencio tras los fracasos del pasado.

Nunca se ha mantenido tanto tiempo la interinidad del órgano de gobierno de los jueces, aunque también hubo un largo período en funciones entre 2006 y 2008 y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que convivir durante casi dos años con un CGPJ de mayoría conservadora que se pronunció en contra de algunos de sus proyectos bandera, como la ley del matrimonio homosexual.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fue vocal en aquel Consejo, al igual que el actual responsable del área de Justicia del PP, Enrique López. Ambos son magistrados, admiten su buena relación desde hace años y mantienen contactos discretos desde hace tiempo para renovar el CGPJ, pero las tensiones entre La Moncloa y Génova no han permitido llegar todavía a un acuerdo.

Campo, en público, se muestra optimista y ha expresado en numerosas ocasiones su deseo de alcanzar un pacto para el Día de la Constitución, para el que queda menos de una semana.

El PP, por su parte, se limita a recordar sus condiciones: que Podemos no participe en la negociación y que se despolitice el Consejo, descartando candidatos con trayectoria en la política.

La elección de los nuevos vocales exige el respaldo de los tres quintos del Parlamento, con lo que es necesario el acuerdo de populares y socialistas.

Ante la imposibilidad del diálogo y para sortear esa mayoría cualificada, el PSOE y Podemos registraron en el Congreso una proposición de ley que plantea que la mayoría de los vocales (12 de los 20, los de extracción judicial) sean elegidos por mayoría absoluta en una segunda votación, una iniciativa que levantó las suspicacias del Consejo de Europa y de la Comisión Europea.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ofreció poco después dejar en suspenso la polémica propuesta para favorecer la negociación con la formación conservadora, pero por el momento ahí continúa y el grupo socialista ha avanzado que pretende llevarla a debate el próximo 15 de diciembre si no se alcanza un acuerdo.

Su propuesta choca con las recomendaciones del Consejo de Europa, que apuesta por que al menos la mitad de los miembros de los consejos judiciales sean jueces elegidos por los propios jueces, y también con las peticiones de las principales asociaciones profesionales de la carrera en España.

La semana pasada acudieron al Congreso con las 20.000 firmas que avalan su Manifiesto ciudadanos por la independencia judicial, un llamamiento para reducir la intervención de las formaciones en la elección del órgano de gobierno de los jueces.

Ante esta situación, desde Unidas Podemos trasladaron estar dispuestos a retirar la proposición de ley, si el PP deja de bloquear la renovación del actual CGPJ, al tiempo que hicieron hincapié en que es mejor reducir las mayorías parlamentarias con las que se elige a estos 12 vocales que mantener la parálisis existente.

Una reforma que no llega

Los actuales vocales, que cumplirán este viernes siete años en el cargo, desean que la renovación se produzca a la mayor brevedad, según apuntan fuentes del Consejo.

Hace dos años estaban convencidos de que su mandato concluía en tiempo y forma. El PSOE y el PP habían cerrado un acuerdo para renovar a los 20 vocales e incluso habían pactado quien sustituiría a Carlos Lesmes en la presidencia: el magistrado del Supremo Manuel Marchena. Pero el acuerdo saltó por los aires cuando Marchena renunció al puesto tras filtrarse un wasap del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, defendido su elección porque, decía, se podría controlar «por detrás» la sala segunda del alto tribunal y estaban en juego «centenares de nombramientos».

Las conversaciones se interrumpieron, pero este año Campo y López las retomaron y en verano se comenzaba a vislumbrar las bases de un nuevo acuerdo que volvió a romper el PP.

No se daban las circunstancias para pactar un nuevo CGPJ -ni otras instituciones en funciones, como el Defensor del Pueblo o los nombres de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional- mientras Podemos siguiera en el Gobierno.