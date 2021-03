Agradecido aplauso a 35 años de trabajo

José Luis Hernández y Marifé Gutiérrez se llevaron este lunes el merecido aplauso de sus clientes y de los trabajadores y propietarios de los negocios vecinos. No son médicos, son carniceros, de los de toda la vida. 35 años llevan regentando su tienda en la calle Alfonso de Montalvo, una vía que, desde este lunes se ha quedado un poco huérfana. Se puede decir que nuestros protagonistas casi han llegado a la edad de jubilación, pero para José Luis especialmente, nos relata su hija Cristina, «la carnicería es su vida». Sin embargo la covid-19 que llegó ya hace más de un año a la vida de todos los habitantes del mundo le ha cambiado los planes. Esos que hacía con la intención de seguir trabajando hasta los 67 porque es de esas personas que viven para trabajar. «Una vez ha cerrado en su vida y fue porque se murió mi abuelo, el resto, cada día, del trabajo a casa, y despachando hasta cuando estuvo enfermo».

Un día, un sábado de finales de enero de este 2021 echaron la persiana con la vista puesta en volver a abrir al lunes siguiente, como siempre. Pero, no, no fue así. La vida y en especial la covid-19 le deparó la sorpresa y el cambio de rumbo. Cristina nos cuenta que recuerda que ese sábado a su padre le dolía tremendamente la espalda. No quería ir al médico, como muchos durante la pandemia, pensando en que quizá se le pasaría, pero como tenía un amigo médico trabajando en el hospital le dijo que se pasara por allí para echarle un vistazo. Y fue. Prueba de coronavirus para empezar y para descartar, pues así lo manda el virus, pero no: positivo en covid y agravamiento de los síntomas, con lo que tuvo que ingresar. No fueron muchos días, ni pasó por UCI, al poco tiempo le mandaron a casa, el hospital estaba colapsado y mejoró, pese a tener neumonía, y es que unos meses atrás le habían puesto la vacuna del neumococo y de hecho son muchos los que opinan que eso le salvó porque sus antecedentes clínicos desde luego no eran lo mejor para superar la enfermedad (cinco hernias, enfermedad de Koch...). Han pasado los meses, necesita oxígeno y tiene otras patologías que se puede decir que son incompatibles con seguir trabajando.

Así pues y con el empuje de sus hijas, de las tres, es decir, de Cristina con quien hablamos, pero también de Gema y de Laura ha decidido colgar los trastos y, de algún modo, empezar a vivir fuera de lo que era su vida.

