Muguruza y Bautista superan sus estrenos en el US Open

Roberto Bautista y Garbiñe Muguruza lideraron este lunes un positivo inicio de la 'Armada' española en el en el US Open, último 'Grand Slam' de la temporada, mientras que, entre las eliminaciones, estuvo la de Carla Suárez, que puso fin a su andadura en los 'grandes' en el año de su retirada.

El tenista castellonense, decimoctavo cabeza de serie en Nueva York, tenía un inicio complejo ante el australiano Nick Kyrgios, pero lo sacó adelante con bastante solvencia al imponerse en tres sets por 6-3, 6-4, 6-0.

Bautista, que llegó a firmar 14 saques directos, dos más que un 'cañonero' como el oceánico, empezó muy centrado el duelo y con una rotura en el sexto juego pudo hacerse con la primera manga. A partir de ahí, el español se asentó en la pista, sobre todo con su primer servicio, y controló sin problemas cualquier amago de reacción de su rival.

El de Castellón sólo concedió una oportunidad al resto al de Canberra en el primer juego del partido, y desde esa fortaleza y el saber aprovechar sus opciones al resto labró su cómodo triunfo. Un 'break' en el quinto juego del segundo set le permitió adjudicárselo y provocar la rendición del australiano, que se 'fue' del partido.

Por su parte, en el Louis Armstrong Stadium de Flushing Meadows también se estrenó Garbiñe Muguruza, que espera llegar por fin lejos en el 'grande' que más le suele costar. De momento, la de Caracas tuvo que trabajar para deshacerse de la croata Donna Vekic por un doble 7-6 y tras casi dos horas y media de partido.

De menos a más en su juego, Muguruza tuvo que remontar el primer set tras ser la primera en ceder su servicio, para el 4-2 favorable a la croata, con un tenis potente que descolocó por momentos a la española, que no obstante contragolpeó rápido y, en el 'tie break', estuvo intratable.

También empezó como un huracán la segunda manga, con la española (número 10 de la WTA) y novena cabeza de serie del torneo estadounidense, con 0-3 arriba. No obstante, cuando servía para ganar, cedió su saque.

La croata se creció y vendió cara su piel. Se llegó al segundo 'tie break', en el que Muguruza tuvo que remar fuerte para ganar el partido en su sexto saque, en la segunda bola de partido que tuvo en su poder, y lo hizo con una buena volea de media pista.

Además de la hispano-venezolana y Roberto Bautista, también superaron su debut en Nueva York Carlos Alcaraz, Bernabé Zapata, Pedro Martínez y Pablo Andújar, mientras que se quedaron fuera Alejandro Davidovich y Feliciano López, este tras perder con Zapata.

El joven Alcaraz se mostró muy firme en su estreno y dejó en el camino al británico Cameron Norrie por 6-4, 6-4, 6-3, mientras que Zapata pudo con el veterano 'Feli', al que derrotó en un disputado y largo partidos a cinco sets, de más de tres horas, por 5-7, 7-6[8], 4-6, 6-3, 6-3.

Martínez y Andújar, por su parte, fueron capaces de levantar dos sets en contra para eliminar al australiano James Duckworth (4-6, 4-6, 7-6[9], 6-2 y 6-2) tras más de cuatro horas y al kazajo Mikhail Kukushkin (6-3, 6-4, 4-6, 4-6 y 2-6). Davidovich, cabeza de serie número 29, fue la sorpresa negativa al perder ante el argentino Marco Trungelliti, 198 del mundo y clasificado desde la previa, por 5-7, 6-3, 7-5, 6-7(3) y 6-3.

Último duelo de Carla en 'Grand Slam'

Finalmente, Carla Suárez, que se retira a final de temporada, no jugará otro partido de 'Grand Slam'. La dos veces cuartofinalista del US Open cayó en su estreno en esta edición contra la estadounidense Danielle Collins en poco más de una hora, por 6-2 y 6-4.

Suárez, tras superar un linfoma de Hodgkin, regresó a las pistas esta temporada, participó en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y quiso despedirse en el US Open. Pero la canaria no pudo repetir otros cuartos de final y su rival, número 27 de la WTA, no le dio opción alguna.