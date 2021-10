Carlos García, a favor de la descentralización de organismos

El presidente del Partido Popular de Ávila, Carlos García, se mostró a favor de la descentralización de organismos oficiales tanto autonómicos como estatales siempre que sea "consensuada".

Carlos García, que quiso agradecer al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "el compromiso firme e inequívoco que tiene y que demuestra día a día con esta provincia, no solamente en los presupuestos, sino también con su presencia", precisó que "cualquier descentralización, pero no solamente a nivel regional, y el mejor ejemplo lo tenemos con la Escuela de Policía, que es un referente a nivel internacional y posiblemente sea la mayor empresa que tengamos en nuestra provincia, que sea consensuada, dialogada, es buena". En este sentido, se refirió a la presencia de distintos organismos oficiales por distintas capitales de la Comunidad lo que demuestra que "no impediría el normal funcionamiento de la administración y reforzaría ese compromiso de la Junta de Castilla y León con el medio rural".