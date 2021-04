PP y Cs rechazan iniciar una estrategia de economía circular

Los grupos de PP y Cs, a los que se unió Vox, rechazaron hoy en el pleno de las Cortes una moción presentada por el PSOE por ser “inconsistente” y pedir una estrategia de economía circular que ya elabora la Junta y que tiene previsto presentar en este primer semestre de 2021. El texto socialista si contó con el respaldo de Podemos, UPL y Por Ávila y la abstención de María Montero

En la moción, el socialista José Luis Vázquez planteó la elaboración del proyecto de ley de Economía Circular de Castilla y León, en el plazo de 1 mes, y la aprobación del decreto de la Estrategia de Economía Circular de Castilla y León, antes de la finalización del presente año 2021, como recoge Ical.

Ante un contexto de emergencia climática aseguró que se necesita una estrategia y reformas legislativas vinculantes para que los proyectos y programas de incorporen a los nuevos fondos europeos, afirmó que las emisiones de CO2 son el 10 por ciento cuando la población es el 5 por ciento en España y criticó “graves tensiones” en las energías renovables.

La ley de Economía Circular regularía estos riesgos y transformaría el nuevo modelo productivo y concluyó con la implicación en su desarrollo de los agentes sociales, la Administración, autonómica y local, la sociedad civil, el Tercer Sector y la Universidad ante una ya improrrogable y necesaria visión integrada del "Pacto Verde Europeo" que mitigue las consecuencias del Cambio Climático con la mirada puesta en 2030.

La procuradora de Podemos, Laura Domínguez, defendió la propuesta presentada es un debate del futuro que queremos dejar a las siguientes generaciones, cuestionó los objetivos y la falta de previsión presupuestaria de la Estrategia de Economía Circular que elabora la Junta y expresó el compromiso de su partido con la economía verde.

Por parte de Ciudadanos, la procuradora Inmaculada Gómez expresó el compromiso de su partido con la economía circular, se mostró orgullosa de que Castilla y León vaya a contar con una estrategia de economía circular, que puso por delante de la ley planteada por el PSOE, y aseguró que no ve en la moción “ningún progreso significativo”.

Gómez precisó que la estrategia de economía circular ya contempla elementos de participación de todos los sectores y sociedad civil y calificó de “inconsistente” presentar en un mes una ley con las premisas planteadas del Grupo Socialista. “No apoyaremos esta moción, me hubiera gustado presentar una enmienda, pero no he visto opción. Menos demagogia”, concluyó.

El marco normativo está previsto con la aprobación de la estrategia de economía circular en este primer semestre, la futura ley de cambio climático o una ley de residuos, explicó la popular Smara Morala al argumentar el voto en contra de su grupo a la moción, además de precisar algunos elementos de la citada estrategia que se desarrollará en planes de acción cada tres años.

Para la procuradora de Vox, Fátima Pinacho, que anunció el voto en contra, el problema de Castilla y León no es el cambio climático, sino “el invierno demográfico” y abogó por que los fondos de la Unión Europea se destinen a problemas inmediatos como la sanidad.

“O entendemos que la ecología está unida a la economía o no habrá futuro”, remarcó Vázquez, en su respuesta a los grupos que anunciaron el voto en contra, a los que recordó que la falta de regulación es “pasto de corrupción”, además de “agredir” al paisaje. El socialista concluyó que se desaprovechan las oportunidades para acceder al mayor número de fondos posibles.

Por último, el socialista lamentó que la Junta no se haya reunido con la FRMP, con la universidad y los grupos ecologistas y conservacionistas y pidió que se tome “conciencia porque todavía estamos a tiempo”.