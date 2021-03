La Junta oficializa la reapertura del lunes en toda CyL

A la quinta va la vencida. La Junta de Castilla y León oficializó ayer un secreto a voces que venía navegando por un río de declaraciones imprecisas desde el pasado viernes y confirmó que el interior de la hostelería, los gimnasios, los centros comerciales y las casas de apuestas podrán abrir a partir del lunes con las restricciones de aforo correspondientes al nivel de alerta 4. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decretó que hoy se publicará en elBocyl y que servirá para poner fin a una semana de distintas interpretaciones de la desescalada, y por las que el número dos del Ejecutivo regional, FranciscoIgea, pidió perdón ayer: «Es verdad que puede que no quedará claro que el levantamiento de las restricciones, que preveían para el lunes 8 de marzo, eran las adicionales del nivel cuatro de alarma». Igea precisó durante su intervención que la evolución del número de contagios y la situación de las UCI, que se encuentran a una ocupación media en la Comunidad del 35 por ciento, han posibilitado dar este paso y eliminar las medidas adicionales, una situación que se prolongará durante las próximas dos semanas.

Sobre la confusión generada en los sectores durante los últimos días, el vicepresidente y portavoz insistió en que no ha habido cambio de criterio dentro de la Junta a lo largo de esta semana sobre la desescalada y reseñó que lo que prima es la situación de las UCI al 35 por ciento, lo que ha llevado a que la orden de apertura de interiores con un tercio de aforo y sin barras en el caso de los establecimientos hosteleros se aprobara ayer. «No ha habido cambio de criterio, el lunes expliqué claramente las decisiones, el martes el presidente lo reiteró y ahora volvemos a reiterar exactamente lo mismo, no hay duda, todo lo demás son errores de interpretación o declaraciones no precisas», defendió Igea.

Mas requiebros tuvo que dar para explicar que la aseveración categórica del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el pasado martes sobre el descenso en el nivel de alerta sin esperar a la evolución de las UCI, Igea señaló que ahora se demuestra que el «no estaba en un error». «Sigo sin ver la contradicción, es verdad que no dijo que estaba condicionado, pero es un hombre de fuertes convicciones y optimista sobre que esto iba a suceder», explicó.

Respecto de la critica de «improvisación» en la desescalada vertida por el PSOE, el vicepresidente manifestó que entra en lo «mítico» cuando Luis Tudanca habla de una «batalla tremenda» en el seno de la Junta, en un comentario que atribuyó a «magos del humor», como Chiquito de la Calzada.

Dos semanas más

Además explicó que las medidas de la desescalada se mantendrán al menos durante dos semanas, una vez pasadas estas dos iniciales las provincias podrán bajar a fases inferiores cuando sus UCI se sitúen al 25 por ciento. No obstante, pidió precaución porque habría «serios problemas» en el caso de tener que afrontar otra ola con las UCI al 35 por ciento.

De igual forma, recordó que, a pesar de proceder a la reapertura del interior de la hostelería y la restauración, estas deberán atenerse a las restricciones del nivel 4. Esto supone que el consumo dentro del local no se podrá efectuar en barra o de pie y deberá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas, no pudiendo superarse el 33% del aforo. Se limitará la ocupación máxima de mesas o agrupaciones de mesas a seis personas. En todo caso, la distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas será de 1,5 metros en terrazas al aire libre, y de dos metros en el interior de los establecimientos. Las terrazas se podrán abrir con el 75 % del aforo. Además, el último cliente admitido será a las 21.30 para poder cumplir con el toque de queda de las diez de la noche.