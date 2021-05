La Federación de Hostelería llama a la responsabilidad

La Federación Abulense de Hostelería de CEOE Ávila ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para poder continuar con una baja incidencia en el territorio abulense, una vez que ha finalizado el estado de alarma. En este marco, la confederación (antes Confae) ha puesto en marcha una campaña en redes sociales apoyando a la Federación Abulense de Hostelería con el lema “Yo te cuido. Tú nos cuidas”. El fin de esta iniciativa, articulada a través de carteles con consejos de actuación para evitar contagios por la COVID-19, es apoyar la labor de concienciar a todos de la importancia de cumplir las medidas de seguridad. El hostelero debe cuidar, como siempre ha hecho, al cliente de manera personal y particular. El cliente, cumpliendo las normas, cuidará no solo a la persona que le atiende, sino también a todo el sector, evitando el aumento de contagios y, por tanto, posibles restricciones y cierres por alta incidencia, destacan desde CEOE Ávila.

Y es que, una vez que se ha puesto fin al toque de queda nocturno, los hosteleros hacen hincapié en que el virus "sigue estando con nosotros, y no hay que relajarse, ni dentro ni fuera de los locales". El presidente de la Federación Abulense de Hostelería, Fernando Alfayate, incidió en que "hay que seguir cuidando las medidas higiénicas y de seguridad, aunque hayan desaparecido muchas de las restricciones que había", y "tanto los hosteleros como los clientes deben ser responsables y no bajar la guardia". Alfayate abogó por "ser cautos", no en vano "no podemos olvidar que la hostelería ha sido uno de los sectores más afectados en esta crisis. Muchos compañeros han cerrado la persiana de manera permanente y el sector no puede permitirse más cierres porque la situación, ya de por sí es difícilmente sostenible. Ahora mismo un caso o dos de contagios de más pueden suponer que se supere la cantidad de casos mínimos indicados para cerrar, y entonces volveríamos a no poder trabajar y, por consiguiente, a no poder favorecer el movimiento económico y laboral que supondría estar abiertos", destaca.

Además, tras los acontecimientos vividos en distintos puntos del país, con concentraciones de personas, en su mayoría jóvenes, haciendo botellón en la calle, desde la Federación Abulense de Hostelería quieren lanzar un mensaje apelando a la seguridad de los locales de este sector, donde se guardan las medidas sanitarias indicadas. "Con la hostelería abierta se evitarían gran parte de esas concentraciones multitudinarias en la calle o en los pisos", recordó Alfayate, que también quiso criticar a los gobiernos central y regional por su "lentitud al actuar" frente a este tipo de concentraciones. "No se puede subir y bajar la mano cuando apetece y acogerse a la ley cuando a ellos les conviene", trasladó.