La hipertensión arterial acelera la aterosclerosis

La hipertensión altera la estructura de las arterias provocando una mayor acumulación de colesterol LDL y un desarrollo más rápido de la aterosclerosis, según un estudio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y la Universidad de Aarhus (Dinamarca).

El estudio, que publicó The Journal of the American College of Cardiology, revela una relación íntima entre los factores de riesgo más importantes para la aterosclerosis: el colesterol LDL (malo) y la hipertensión. Además, respalda la necesidad de controlar los niveles de colesterol LDL y la tensión arterial mediante dieta, control del peso, ejercicio y medicamentos.

Las personas con hipertensión, a menudo, sufren cambios en las hormonas que controlan la tensión, pero no estaba claro si es la presión en sí misma o los cambios hormonales el motor que acelera la aterosclerosis.