A algunas personas les cuesta decir no. Say No! More es lo que necesitan para superar esas reticencias. En una oficina en la que es imperativo responder de forma afirmativa hay que recuperar una tartera gracias a un walkman con el que el protagonista aprende a decir no incluso en múltiples idiomas. Los noes pueden simplemente causar estupor y algo de daño al interlocutor o tener tanta fuerza que lo lance al otro lado de la habitación. El editor de personajes tiene la variedad suficiente como para crear personajes estrambóticos y divertidos que encajan muy bien en una aventura con mucho humor y un mensaje subyacente sobre el abuso de poder. A la vez que divertido, refuerza la autoestima del jugador. Está disponible en PC, Switch y dispositivos iOS.