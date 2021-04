Genesis Noir

El desarrollo indie trae a PC, Game Pass de Xbox One y Switch una aventura cósmica que es una historia de amor, pérdida y traición envuelta en jazz. Una obra atípica, casi experimental, que remite en su aspecto y su trama a las películas de cine negro de los años 50 (como indica el nombre del juego) obra de Feral Cat Den, un colectivo de artistas estadounidenses. No Man es un vendedor ambulante de relojes que forma parte de un triángulo amoroso. El disparo de un dios celoso constituye el Big Bang del que surge el universo. No Man intentará impedirlo resolviendo puzles y experimentando con objetos para evitar así también la muerte de su amada, Miss Mass. Un juego original y único.