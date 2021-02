PP y Cs ven irresponsable hablar de una moción de censura

Indigno e irresponsable fueron los calificativos utilizados ayer por dirigentes del PP y de Ciudadanos después de que el Partido Socialista haya abierto en los últimos días el ‘melón’ de la moción de censura en las Cortes para sustituir el Gobierno autonómico de Mañueco e Igea por otro presidido por Luis Tudanca.

El propio secretario autonómico invitó a Cs durante el fin de semana a reflexionar sobre su acuerdo de gobierno con el PP, algo que refrendó ayer mismo la secretaria de Organización del PSOE, Ana Sánchez, quien no descartó en este momento presentar una moción de censura en las Cortes ante la «degradación» política, ejecutiva y democrática y con el objetivo de darle «esperanza» a esta tierra.

«Castilla y León no aguanta más a Igea y Mañueco», sentenció y defendió la existencia de «hechos objetivos y graves» para impulsar la moción de censura, puesto que aseguró que el actual Ejecutivo ha volado los consensos sobre los que se construyó la autonomía y ha degradado la calidad democrática de la Comunidad, tras los casos de corrupción y las sentencias judiciales.

Al respecto, la socialista aseguró que la «inmensa mayoría» de los ciudadanos no soporta a Mañueco e Igea, entre los que incluyó a hosteleros, gimnasios, familias o ganaderos, y añadió que no hay colectivos que no esté enfadado, disgustado o pidiendo la dimisión del presidente.

Sin embargo, la responsable de Organización reconoció que la moción de censura no depende solo de ellos, pues necesitaría el concurso de otros grupos políticos de las Cortes, donde la mayoría absoluta está en 41 procuradores. Por ello, indicó que van a trabajar, como «siempre, «por y para Castilla y León». «Vamos a pelear por la decencia y la calidad democrática», sentenció.

Al respecto, la socialista insistió en que como «gente seria» si se plantean presentar una moción de censura es para que «prospere», por lo que avanzó que harán un trabajo «serio y discreto». No obstante, reiteró la invitación a Cs que lanzó el secretario autonómico, Luis Tudanca, y precisó que se dirigen tanto a la ejecutiva autonómica como a la nacional que encabeza Arrimadas.

Sánchez pidió a las dos direcciones que piensen sobre todo en los castellanos y leoneses porque la situación desde que se fraguó el acuerdo con el PP no ha ido a «mejor», sino «a peor». El único apoyo fue el de Podemos, aunque Pablo Fernández afirmó que hay que esperar a superar la pandemia.

Rapida respuesta

La invitación no encontró eco en la formación naranja, cuya portavoz nacional, Melisa Rodríguez, calificó «del todo irresponsable» que el PSOE ponga sobre la mesa una posible moción de censura en este «preciso momento» cuando aún se combate la tercera ola de la pandemia.

Tras la reunión del Comité Permanente, Rodríguez respondió a preguntas de Ical que si el PSOE cree que ahora se debe hablar de moción de censura entonces le «cuadran» las «omisiones» en el Gobierno de España sobre la pandemia y en Cataluña del candidato socialista Salvador Illa sobre los actos violentos de los últimos días.

También el portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, se expresó con dureza y acusó a la oposición socialista de haber «perdido la dignidad» y de «caer muy bajo». «Pediría al señor Tudanca que vaya a anunciar a la puerta de cualquiera de los hospitales, que diga a los 200.000 personas que se han contagiado de covid, que su propuesta y alternativa es una moción de censura, que se lo diga a las 25.000 personas que han estado ingresadas en los hospitales, a los familiares de las 6.000 personas que han fallecido», argumentó.