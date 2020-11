La hora de las primeras veces

Rompiendo barreras. Joe Biden y Kamala Harris no han conseguido un triunfo cualquiera. La fórmula demócrata se hizo con la victoria en las elecciones con más participación desde 1900 y respaldados con el mayor número de votos de la Historia de Estados Unidos. Más de 74 millones de ciudadanos se decantaron por este tándem. Curiosamente, el anterior récord también lo ostentaba Biden, aunque como número dos de Barack Obama: fue en 2008 y rozó los 70 millones de sufragios.

No es el único hito que firmarán ambos. El exvicepresidente cumplirá 78 años este mes de noviembre y se convertirá el 20 de enero en el mandatario de Estados Unidos de mayor edad. No solo en acceder a la Presidencia -la anterior marca era de Donald Trump, que juró el cargo con 70 años y medio-, sino también en ocupar el Despacho Oval -Ronald Reagan dejó el puesto cuando faltaba un mes para que cumpliera los 79 y era hasta ahora el más veterano de cuantos han pasado por la Casa Blanca-.

Aunque nacido en Pensilvania -será el segundo jefe del Ejecutivo originario de dicho estado-, Biden se crió en Delaware. Sí será el primer mandatario que proceda de dicho territorio.

Es el primer año que el termómetro de Ohio falla en seis décadas -los republicanos se impusieron en esa región considerada infalible a la hora de decantar el triunfo- y será la segunda ocasión en que un católico se haga con el poder de la primera potencia mundial. Anteriormente, solo John F. Kennedy profesaba esa creencia.

Pero, sobre todo, será la primera vez que una mujer se convierta en la número dos del Gobierno de Estados Unidos. Ya anteriormente lo habían intentado dos candidatas e, incluso, una más se había postulado para presidir el país. Por el momento, solo lo ha logrado Kamala Harris, que, además, es la primera afroamericana y la primera persona de origen asiático en ocupar la Vicepresidencia.

Un cargo, el que ostentará Harris, de vital importancia, ya que la avanzada edad de Biden complica un posible segundo mandato y la senadora demócrata por California -que dejará paso, por primera vez, a un latino para ostentar ese puesto- podría postularse para las próximas elecciones. Aunque eso ya es adelantar demasiados acontecimiento. De hecho, el propio Biden se perfilaba como candidato en 2016, pero declinó esa opción. «Puedo morir como un hombre feliz sin ser presidente», aseguró entonces. Ahora, puede sumar su residencia en la Casa Blanca a su felicidad.