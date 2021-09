Las demandas de disolución matrimonial se incrementan

En el segundo trimestre de 2021 las demandas de disolución matrimonial que ingresaron en Ávila en los órganos judiciales aumentaron de forma notable respecto al mismo periodo del año anterior. Según los datos recogidos por el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, el número total de demandas de disolución matrimonial presentadas en esta provincia entre los meses de abril y junio de este año fue de 62, lo que supone un incremento del 34,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. El incremento de las demandas de disolución matrimonial presentadas en Ávila va en sintonía con lo ocurrido en el conjunto del país, donde esta actividad aumentó un 62,2 por ciento respecto al dato del segundo trimestre del pasado año y hasta las 26.752 demandas en total. Esta variación, destacan desde el Consejo General del Poder Judicial, es «debida al efecto de la crisis sanitaria en el segundo trimestre de 2020, que presentó las cifras históricamente más bajas». Sin embargo, tal y como demuestra esta estadística, «el incremento interanual se produce dentro de una tendencia decreciente».

De hecho, fuera de un contexto de pandemia, y en relación con 2019, las demandas de disolución matrimoniales que ingresaron en los órganos judiciales de Ávila en el segundo trimestre de este año son un 20,5 por ciento menos que las presentadas durante los mismos tres meses de hace dos ejercicios, cuando fueron 78 las registradas. En el conjunto del país, y en relación con el mismo trimestre de 2019, cuando se presentaron 28.477 demandas de este tipo, las presentadas se redujeron un 6 por ciento.

Atendiendo a cada tipo de demanda por separado, en el primer trimestre de este año en Ávila ingresaron en los órganos judiciales 34 solicitudes de divorcio consensuado, lo que son un 41,6 por ciento más que las 24 ingresadas entre los meses de abril y junio del pasado ejercicio, mientras que las demandas de divorcio no consensuadas prácticamente no presentaron variación, teniendo en cuenta que en 2019 las presentadas en el segundo trimestre fueron 22 y un año después las registradas en el mismo periodo fueron 23, solo una más.

Respecto a las demandas de separación, en el segundo trimestre de 2019 en la provincia de Ávila no se presentó ninguna solicitud de este tipo mientras que entre los meses de abril y junio de este año a los órganos judiciales de Ávila han llegado cinco en total: cuatro demandas de separación consensuada y una no consensuada.

Respecto a las demandas de nulidad matrimonial, en el segundo trimestre de este año no llegó ninguna a los órganos judiciales de esta provincia, donde un año atrás tampoco ingresó ninguna solicitud de este tipo.

En el caso de las demandas de modificación de medidas, el incremento interanual ha sido del 27,7 por ciento, al pasar de las 18 que en total se registraron a lo largo del segundo trimestre del año pasado a las 23 que se solicitaron en Ávila en el mismo periodo del presente ejercicio. De estas, la mayoría, 20 en total, eran demandas de modificación de medidas no consensuadas, mientras que las tres restantes se referían a cambios en acuerdos consensuados.

La estadística del Consejo General del Poder Judicial también aporta información sobre la actividad relacionada con las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales no consensuadas, de las que en la provincia de Ávila en el segundo trimestre de este año se presentaron ocho en total, lo que no supone ninguna variación respecto al mismo periodo del pasado año cuando también fueron ocho las solicitudes de este tipo. Respecto a las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, entre abril y junio de este año se registraron en Ávila una decena de solicitudes, el doble de las registradas en los órganos judiciales de esta provincia en el mismo trimestre de 2020.