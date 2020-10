La Embajada de EEUU ofrece 75 becas a alumnos de FP

La Embajada de EEUU ofrece 75 becas para alumnos de FP de Grado Medio o Superior matriculados en ciclos formativos de la familia profesional de Informática y Comunicaciones. El objetivo es dotarles de un nivel de inglés avanzado que pueda facilitar su acceso a la educación post-secundaria en Estados Unidos en Community Colleges especializados en programas de informática.

Para el desarrollo de este proyecto, la Embajada de EEUU cuenta con el apoyo de EducationUSA, la agencia oficial del Departamento de Estado la coordinación de la ONG AFAMMER, y los servicios del International Education Center del Diablo Valley College de San Francisco, en California.

Para la agregada Cultural Ana Duque-Higgins, “la Embajada de EEUU apuesta por la formación profesional y quiere brindar a los estudiantes de Castilla y León la oportunidad de mejorar su inglés y de facilitar su acceso a una experiencia internacional en un Community College”.

Go! American English for Work es un programa virtual en horario extraescolar que arrancará r en diciembre de este año. Durante un primer curso, que se extenderá hasta junio de 2021, 75 estudiantes de Castilla y León, distribuidos según su nivel inicial de inglés en cinco grupos de un máximo de 15 estudiantes cada uno, recibirán tres horas semanales de inglés a cargo de profesores nativos estadounidenses del International Education Center de Diablo Valley College. Además de las horas regulares de clase, los estudiantes podrán acceder a sesiones individuales con el profesor y tendrán charlas mensuales en inglés a cargo de expertos en distintas áreas del campo de la informática y las comunicaciones. Las clases seguirán un plan de estudios centrado en el aprendizaje de un léxico especializado en informática (English for Specific Purposes-ESP) y en la preparación del examen TOEFL-IBT.

El programa continuará durante el curso siguiente donde además de las clases de inglés, los participantes disfrutarán de charlas periódicas sobre la educación superior y la vida universitaria en Estados Unidos impartidas por asesores de EducationUSA. Al finalizar el curso, la expectativa es que los alumnos superen el examen TOEFL con una nota de 61 e idealmente alcancen el nivel B1+ del Marco Común Europeo de Referencia.