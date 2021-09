Dispuestos a 'currarse' tres puntos

Comienza la temporada 2021-2022 en el Adolfo Suárez. Y nunca mejor dicho.Porque el Real Ávila inicia el curso ante su afición, en su campo y frente a un ‘completo’ desconocido sobre un césped que ya ha visto pasar muchos equipos. Se estrenan los de Borja Rubiato ante el CD Ribert, un recién ascendido desde la Regional de Aficionados que ya fue capaz de sorprender, contra todo pronóstico, al Uxama y la Ponferradina B en la pelea por el ascenso. Punto de arranque para el nuevo proyecto encarnado y para el nuevo entrenador, Borja Rubiato, hasta la temporada pasada jugador y ahora nuevo técnico en el Adolfo Suárez. Afronta su primer partido oficial «tranquilo y confiado».Y ello es gracias a los suyos después de un verano en el que tiene claro que el equipo «ha trabajado bien».

Llega el Real Ávila a su debut en la nueva Tercera RFEF con el convencimiento de que «los objetivos que se han lanzado a la plantilla durante la pretemporada se han asimilado bien.Nos queda muchísimo margen de mejora pero llegamos con confianza» apunta Rubiato, que deja claro las ganas de los nuevos «por empezar con una victoria». Y hay muchos nuevos en una plantilla «con jugadores de todo tipo.Por cada posición tenemos jugadores que nos pueden dar cosas diferentes». No lo ha ocultado el nuevo técnico en una pretemporada con no pocas pruebas en el once inicial. «Pongamos a quien pongamos, lo va a hacer bien» señala tras un verano de amistosos en los que ha tomado buena nota.

Quiere que desde esta primera jornada se vean las señas de identidad que ya se han marcado en la pretemporada, «un equipo que no dé ningún balón por perdido, que juegue con intensidad y ritmo alto, que ocupe campo contrario, que genere ocasiones gracias a jugadores con muchas movilidad, generosos en el sacrificio... Un equipo que cuando vengan mal dadas en esos 90 minutos sepa salir juntos».

Lo pondrán a prueba ante un Ribert conveniado con el Salamanca UDS. Aún siguen incorporando jugadores los de Jehú Chiapas en una conocida apuesta por jugadores mejicanos que arrancó hace unos años. «Es un rival con un buen trato de balón, dinamismo y que acumula mucha gente en zona de ataque. Nos va a tocar hacer un partido muy serio». No podrá contar Rubiato con Camilo y Sito, que sigue un plan especial de recuperación, y son duda Grillo, al que la vacuna de la covid-19 le hizo una fuerte reacción, y Juli, que hace unos días se llevaba un susto serio con la rodilla que, por suerte, se quedará en eso.