CCOO y UGT piden vacunar de la gripe al personal de Correos

Los sindicatos CCOO y UGT denuncian que la dirección de Correos "no ha aclarado aún" si este otoño llevará a cabo la habitual campaña de vacunación contra la gripe entre los 55.000 trabajadores de la empresa, entre ellos los 170 que lo hacen en los 14 centros de trabajo de la provincia de Ávila. Así, estos sindicatos lamentan la falta de información sobre esta medida que afecta a un colectivo de trabajadores especialmente expuestos al contagio y que, además, por tratar a diario con miles de ciudadanos, pueden convertirse en un vehículo de propagación de la gripe en un año en el que, además, la incidencia de la pandemia de la covid-19 ya suma más de 5.000 contagios en la compañía pública.

Así, critican CCOOy UGT que mientras que el Ministerio recuerda que este año la vacunación contra la gripe es «especialmente importante (...) para reducir las complicaciones causadas por ambas enfermedades y evitar la sobrecarga en el sistema sanitario» los responsables de la empresa postal no desmientan la información que a nivel interno apunta que «este año 2020 no habrá vacunaciones, posiblemente por falta de previsión».

Aseguran estas organizaciones sindicales que de confirmarse que no se realiza la campaña de vacunación «estaríamos ante un nuevo comportamiento irresponsable de la empresa dirigida por Juan Manuel Serrano, que ya por puro interés comercial expuso a la plantilla al contagio por covid-19 en las primeras semanas de la crisis sanitaria sin medidas de protección alguna, lo que ocasionó que sea uno de los colectivos laborales más afectados por la pandemia con más de 7.000 trabajadores afectados, entre positivos y cuarentenas».

Ambas organizaciones sindicales han «exigido» que se realice la campaña de vacunación contra la gripe, porque una empresa pública como Correos con 55.000 trabajadores «especialmente expuestos al peligro de contagio, no puede repetir el bochornoso espectáculo que ofreció a la sociedad hace seis meses en plena pandemia, en la que el presidente de la compañía priorizó el negocio a la salud y abandonó a la plantilla a su suerte, llevándola a ser el segundo colectivo en contagios, tras el sanitario». Para CCOO y UGT, más allá de su presidente, Correos debe «dar la talla sumándose al esfuerzo por evitar la sobrecarga del sistema sanitario, no poniendo en peligro la salud del colectivo, de sus familiares y de los miles de ciudadanos que se atienden a diario, tanto en las oficinas como en los domicilios»