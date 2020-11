PP lamenta que el recibo de basura llegue sin ayudas a pymes

El Grupo Popular lamenta que "el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila no haya tenido en cuenta la difícil situación por la que atraviesan los autónomos y los pequeños empresarios de Ávila al cobrar íntegro en el día de hoy, a aquellos que lo tengan domiciliado, el segundo semestre de la tasa municipal por recogida de basuras".

Mario Ayuso, portavoz popular en la Comisión de Hacienda explica que, como ocurrió con el primer recibo, “no solo se ha recaudado el importe total de la tasa, tampoco se ha habilitado ninguna línea de ayudas para apoyar a tantos empresarios y trabajadores abulenses que, a lo largo de estos seis meses, han tenido que realizar sus actividades con limitaciones de horario, reducciones de aforo y cierres forzosos. Está claro que la estrategia del alcalde sigue siendo la de mirar para otro lado, mientras recauda como si no pasara nada”.

El concejal del PP recuerda que el pasado 5 de mayo, el alcalde informaba a los medios de comunicación de su intención de promover una ‘exención o bonificación’ de la tasa de basuras a los cerca de 1.300 bares, comercios, hoteles, restaurantes y viviendas de uso turístico de Ávila, como otros ayuntamientos que ya han aprobado bonificaciones y exenciones de tributos municipales, o habilitado líneas de ayudas para pagarlos. Sin embargo, “la llegada del recibo íntegro de la recogida de basuras del primer semestre, y ahora del segundo, es una prueba palpable de que sus palabras se las ha llevado el viento y solo buscaba la foto del día y el titular populista”, indica Ayuso.

El representante del PP recalca que “por parte del Grupo Municipal Popular, ya desde el 18 de marzo, justo al inicio del estado de alarma, hemos registrado peticiones al equipo de Gobierno para realizar bonificaciones y exenciones de esta tasa, o lanzar líneas de ayudas para hacer frente a ella, reestructurando el presupuesto municipal para eliminar otras partidas menos prioritarias o que no se van a gastar. Pero entre excusas variadas del alcalde, que contrastan con los hechos objetivos de otros ayuntamientos aplicando estas medidas, se ha pasado el año sin hacer nada”.

Para Mario Ayuso “no es admisible que el primer edil se quede de brazos cruzados y se escude en pedir a otras administraciones que habiliten ayudas, cuando él mismo puede aplicar medidas municipales para contribuir a salir de la crisis. No nos vamos a cansar de solicitar, las veces que haga falta, que habilite ayudas directas y bonificaciones tributarias en lo que depende de él”.

El concejal popular indica que si el equipo de gobierno no lleva a cabo estas propuestas, “cuando pretenda recaudar el 100% de las tasas como si no existiera crisis alguna, lamentablemente se puede encontrar con que algunos establecimientos o autónomos abulenses ya no van a poder pagar los tributos municipales porque han tenido que cerrar sus negocios”.