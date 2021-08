Muere el artista jamaicano 'Lee Scratch' Perry

El artista de reggae Lee Scratch Perry murió este domingo en el Hospital Noel Holmes de su Jamaica natal a los 85 años de edad después de luchar durante mucho tiempo contra una enfermedad que puso fin a la vida de una de las figuras más representativas de ese género musical.

Rainford Hugh Perry, nacido en marzo de 1936, fue uno de los principales promotores del reggae, tanto como productor de discos como de cantante, destacando por sus innovadoras técnicas de grabación en estudio y estilo.

Perry fue un pionero en el desarrollo del dub, un género de música electrónica que surgió a partir de la experimentación de la música reggae en la década de los sesenta del pasado siglo.

La técnica consistía en modificar grabaciones ya conocidas, en ocasiones eliminando las partes vocales y añadiendo aportaciones propias.

En la década de 1970 destaca el trabajo del artista jamaicano con su adopción de remezclas y efectos de estudio para crear nuevas versiones instrumentales o vocales de reggae ya existentes.

El artista fallecido hoy trabajó y produjo para una amplia variedad de artistas, incluidos el legendario compatriota Bob Marley y los Wailers -quienes se unirían en una banda-, además de Junior Murvin, los Congos, Max Romeo y los Beastie Boys, entre otros.

Perry fue galardonado con la Orden de Distinción del gobierno de Jamaica para honrar su larga trayectoria musical.

Es conocido por canciones que incluyen Dreadlocks in Moonlight, Curly Locks, City Too Hot y I Am A Mad Man, entre sus muchos éxitos.

El reconocimiento para Perry subrayó la carrera del que es considerado una de las figuras musicales creativas más importantes de su tiempo. Reconocido por producir mil grabaciones, , incluidos algunos de los temas más famosos de Bob Marley y los Wailers.

Perry participó en la producción de exitosos sencillos de Marley y los Wailers como Small Axe, Duppy Conqueror, Jah Live, Punky Reggae Party y Rastaman Live Up.

Perry, oriundo de la ciudad jamaicana de Kendal, vivió también en Suiza durante varios años.

Su talento e interés por la experimentación le llevó a grabar música con herramientas de jardinería, enterrar micrófonos debajo de los árboles para obtener diferentes sonidos y soplar humo de marihuana en grabaciones.

Era conocido por ser uno de los pioneros de la música más excéntrica, pero talentoso a la vez, que han surgido en Jamaica.

En un comunicado que se emitió poco después de divulgarse la muerte del artista, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, rindió homenaje al icono de la música internacional a través de las redes sociales.

"Mi más sentido pésame a la familia, amigos y seguidores del legendario productor y cantante Rainford Hugh Perry, cariñosamente conocido como Lee Scratch Perry, señaló Holness.

"Perry fue un pionero en el desarrollo de la música dub en la década de 1970 con su adopción temprana de efectos de estudio para crear nuevos instrumentos de pistas de reggae existentes", destacó el primer ministro.

"Sin lugar a dudas, Lee Scratch Perry siempre será recordado por su excelente contribución a la fraternidad musical. Que su alma descanse en paz", concluye el comunicado del primer ministro.