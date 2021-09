Un otoño de grandes novelas

Esplendor otoñal. Así podría definirse el torrente de novedades literarias para esta próxima estación. Un período repleto de nuevas publicaciones de gran calidad y de excelentes escritores.

Destacan las nuevas obras de Ken Follet, Paul Auster, Murakami y de los españoles Fernando Aramburu, Arturo Pérez-Reverte, Antonio Muñoz Molina y Julia Navarro. Además, en los próximos meses también aparecerá la primera novela de José Saramago, inédita en español, y un poemario póstumo de Francisco Brines.

Uno de los volúmnes más esperados por los amantes del thriller es el nuevo libro del británico Ken Follet y su Nunca (Plaza & Janés), en donde una amenaza de Tercera Guerra Mundial sobrevuela por las páginas de esta inquietante historia.

La popular Julia Navarro es otra de las autoras más esperadas. En esta ocasión, la madrileña presenta la novela De ninguna parte, que narra un tema muy presente en la actualidad, como es el integrismo religioso y su trasfondo.

En las librerías desde el 25 de agosto está otro ansiado retorno. Es el de Fernando Aramburu con Los vencejos (Tusquets), con un profesor decepcionado con el mundo, que decide suicidarse al año siguiente y mientras escribirá un diario.

Del ámbito internacional destacan La llama inmortal de Stephen Crane, de la editorial Seix Barral, del estadounidense Paul Auster, inspirada en la azarosa vida de Crane, que malvivió durante el último tercio del siglo XIX como corresponsal de guerra, sobrevivió a un naufragio, fue amigo de Joseph Conrad en Inglaterra y murió en Alemania con solo 28 años.

De ninguna parte

Autor: Julia Navarro Editorial: Plaza & Janés

La novela narra el viaje de dos hombres en la búsqueda de su identidad. Abir Nasr presencia el asesinato de su familia durante una misión del ejército israelí en el sur de Líbano y jura ante los cadáveres que perseguirá a los culpables. Noche tras noche su amenaza irrumpe en los sueños de Jacob Baudin, uno de los soldados que participaron en el crimen.

La viuda

Autor: José Saramago Editorial: Alfaguara

La primera novela del Nobel portugués, inédita hasta el momento en español, cuenta la historia de María Leonor, que tras la muerte de su marido se siente abrumada ante las dificultades para administrar su hacienda en el Alentejo, las expectativas de la sociedad y el férreo control de su entorno. La obra trata sobre la esencia del amor y el paso del tiempo.

Volver a dónde

Autor: Antonio Muñoz Molina Editorial: Seix Barral

La nueva novela de Muñoz Molina es una lúcida mirada sobre la España actual a través de la memoria íntima de una familia. Tras un confinamiento de tres meses, en 2020, el narrador asiste al despertar de la ciudad a la llamada nueva normalidad, mientras revive los recuerdos de su infancia en una cultura campesina cuyos supervivientes ahora mueren.

Los besos

Autor: Manuel Vilas Editorial: Planeta

Una novela cargada de erotismo y ternura en la que Salvador, un maestro residente en Madrid, cambia la vorágine de la capital por una cabaña en la sierra siguiendo una prescripción médica. Allí conoce a Montserrat, una mujer muy vital 15 años más joven con la que establece una amistad que va creciendo en profundidad y en confianza.

Arde este libro

Autor: Fernando Marías Editorial: Alrevés

Una historia real de amor, muerte y desarraigo iniciada en el Madrid de los años 80 y concluida en la actualidad. Es una obra autobiográfica, especulativa y espectral. Fernando Marías arranca la novela de una inquietante manera: «Te incineraron con una novela mía. Por eso escribo este libro. Hasta ese momento jamás pensé que contaría nuestra historia».

Queridos niños

Autor: David Trueba Editorial: Anagrama

David Trueba invita al lector a sumarse a una caravana electoral. Una novela vibrante sobre la política y los políticos españoles, que retrata este mundo y su trastienda con un gran ojo para la sátira y la observación desprejuiciada. La historia se centra en Basilio, que decide acompañar a Amelia Tomás, una candidata a presidenta, en su gira electoral.

Donde muere la muerte

Autor: Francisco Brines Editorial: Tusquets

Donde muere la muerte es el poemario póstumo del recientemente fallecido Francisco Brines, Premio Cervantes 2020, y para muchos una de las grandes voces de la poesía contemporánea. Poemas intensos y quintaesenciados, que parecen desafiar a la muerte desde la rotunda afirmación de la vida.

Crónicas desde el país de la gente más feliz de la Tierra

Autor: Wole Soyinka Editorial: Alfaguara

El premio Nobel nigeriano vuelve a las librerías con una nueva novela ambientada en África. La obra, el primer libro de ficción del autor en casi medio siglo, promete convertirse en uno de los libros del año.

El italiano

Autor: Arturo Pérez-Reverte Editorial: Alfaguara

Ambientada en 1942 y 1943 y basada en hechos reales, El italiano, la nueva novela de Arturo Pérez-Reverte, relata un episodio de guerra y espionaje sucedido durante la Segunda Guerra Mundial en Gibraltar y la bahía de Algeciras. Elena Arbués, una librera de 27 años, encuentra una madrugada mientras pasea por la playa a uno buzo, desvanecido entre la arena y el agua.

Nunca

Autor: Ken Follet Editorial: Plaza & Janés

Nunca es un thriller extraordinario, lleno de heroínas y villanos, falsos profetas, agentes de élite, políticos desencantados y cínicos revolucionarios. La novela del británico envía un mensaje de advertencia para los tiempos actuales y presenta una historia intensa y trepidante que transporta a los lectores hasta el filo de lo inimaginable.

A fuego lento

Autor: Paula Hawkins Editorial: Planeta

Paula Hawkins, la mujer que cautivó a 27 millones de lectores con La chica del tren regresa ahora con A fuego lento. La historia, ambientada en Londres y con tres mujeres como protagonistas, busca indagar sobre las razones que llevan a una persona a matar. El libro empieza con el descubrimiento del cuerpo de un joven asesinado en una casa flotante.

La traductora

Autor: Goretti Irisarri y Jose Gil Romero Editorial: Harper

Irisarri y Romero recrean en La traductora la reunión entre Franco y Hitler en Hendaya. Se trata de un thriller de espionaje que narra lo que pasó en esos ocho minutos que tuvo de retraso el tren del general Francisco Franco cuando se dirigía a Hendaya a reunirse con Adolf Hitler en plena Segunda Guerra Mundial para sondear la entrada de España en el Eje.

Tiempo sin claves

Autor: Ida Vitale Editorial: Tusquets

Tras la publicación de su Poesía reunida, en 2018, el nuevo libro de esta autora esencial en la literatura en lengua castellana presenta versos lúcidos y precisos, tersos y sagaces. Vitale ofrece en estos nuevos versos la admiración ante la vida y los objetos cargados de historia, la percepción del tiempo y del advenimiento de la vejez, y la rememoración de los seres perdidos.

Billy Summers

Autor: Stephen King Editorial: Plaza & Janés

Billy Summers es un asesino a sueldo y el mejor en su negocio, pero tiene una norma: solo acepta un encargo si su objetivo es realmente mala persona. Ahora, Billy quiere dejarlo, pero todavía le queda un último golpe que llevar a cabo. Se trata de amor, suerte, destino y un héroe complejo con una última oportunidad de redención.

Los vencejos

Autor: Fernando Aramburu Editorial: Tusquets

Esta historia a la par ácida y enternecedora, se introduce en la piel de Toni, un profesor de instituto que, enfadado con el mundo, decide poner fin a su vida. El docente se pone de fecha límite un año y durante ese tiempo redactará cada noche una crónica personal. Mediante la escritura pretende descubrir las razones que le han llevado a tomar esa decisión.

El libro de los amigos perdidos

Autor: Lisa Wingate Editorial: Umbriel

Lisa Wingate se inspira en sorprendentes historias detrás de anuncios de Amigos perdidos, publicados en los periódicos del sur de los Estados Unidos tras la Guerra de Secesión; historias reales de esclavos recién liberados que buscaban desesperadamente a sus seres queridos.

La llama inmortal de Stephen Crane

Autor: Paul Auster Editorial: Seix Barral

En esta apasionante biografía literaria de Stephen Crane (1871-1900), Paul Auster recrea la fascinante vida y la energía creativa del joven escritor, periodista y poeta que escribió La roja insignia roja del valor en 1895. Crane solo vivió 29 años, pero en ese corto espacio de tiempo cultivó la novela, los cuentos y la poesía.

El cerdito de Navidad

Autor: J. K. Rowling Editorial: Salamandra

El libro es una novela dirigida a niños a partir de 8 años y cuenta la historia de Jack, un niño que adora a su juguete favorito, Dur Pig (Dito en español) y que una triste Nochebuena desaparece. En ese momento, el nuevo juguete de Jack, el cerdito de Navidad cobra vida e idea un plan para buscar y recuperar al juguete preferido.

Todo sobre Obama, Springsteen o McCartney

Una autobiografía de Paul McCartney, una historia del antisemitismo franquista de Paul Preston, un libro de Mary Beard sobre la influencia romana en el arte y la cultura y las memorias póstumas de Javier Reverte figuran entre las novedades literarias de no ficción para este otoño, a las que suman los libros sobre Obama y Springsteen.

Un diálogo franco Renegados: Born in the USA es un diálogo sincero, revelador y entretenido entre el expresidente de EEUU Barack Obama y el legendario músico Bruce Springsteen, en el que se tratan toda una serie de temas desde los orígenes de cada uno a los momentos que definieron sus carreras. La polarización política de su país y la brecha entre el sueño americano y la realidad también estará presente en la edición.

Memorias Javier Reverte, el gran viajero y escritor, ponía rumbo a su última travesía el 31 de octubre de 2020. Solo unos días antes dejó entregado a sus editores Queridos camaradas. Una vida (P&J), sus memorias póstumas. Un libro que es un hermoso canto a la vida desde el final de sus días y que arranca en la más tierna infancia, la verdadera patria del hombre como decía Rolke.

Neandertales En ensayo sobresale Neandertales (Geoplaneta), de Rebecca Wragg Sykes. Desde su descubrimiento hace más de 160 años, esta especie ha pasado de ser vista como la perdedora del árbol genealógico humano a ser considerada la de primera categoría. Aquí los neandertales se nos revelan como curiosos e inteligentes, conocedores de su mundo y con una gran capacidad de adaptación.

The Beatles La editorial Cúpula publica una autobiografía de Paul McCartney a través de las 154 canciones compuestas por el de Liverpool desde 1956 a la actualidad, que coincidirá este otoño en el mismo sello con la publicación del segundo libro oficial del grupo, Get Back.

Paul preston En Los arquitectos del terror (Debate), el autor inglés describe el antisemitismo que existió en España en tiempos de la dictadura franquista y rompe con la idea generalizada de que Franco fue salvador de un pueblo judío perseguido por sus socios del III Reich.

Imperio romano La catedrática de la Universidad de Cambridge y experta en estudios clásicos Mary Beard explica en Doce Césares (Crítica) cómo las imágenes de los emperadores romanos han influido de manera decisiva en el arte, la cultura y la representación del poder hasta hoy.