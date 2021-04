Marte tiene todos los ingredientes para albergar vida

Una investigación, publicada en la revista Astrobiology, determina que los meteoritos marcianos, si están en contacto constante con el agua, producirían la energía química necesaria para sustentar comunidades microbianas similares a las que sobreviven en las profundidades sin iluminación de la Tierra. Debido a que estos meteoritos pueden ser representativos de vastas franjas de la corteza marciana, los hallazgos sugieren que gran parte del subsuelo de Marte podría ser habitable.

"La gran implicación aquí para la ciencia de exploración del subsuelo es que dondequiera que haya agua subterránea en Marte, hay una buena probabilidad de que tenga suficiente energía química para sustentar la vida microbiana del subsuelo", dijo en un comunicado Jesse Tarnas, investigador postdoctoral en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA que dirigió el estudio mientras completaba su doctorado en la Universidad de Brown. "No sabemos si alguna vez comenzó la vida debajo de la superficie de Marte, pero si lo hiciera, creemos que habría suficiente energía allí para sostenerla hasta el día de hoy".

En las últimas décadas, los científicos han descubierto que las profundidades de la Tierra albergan un vasto bioma que existe en gran parte separado del mundo de arriba. Al carecer de luz solar, estas criaturas sobreviven utilizando los subproductos de las reacciones químicas que se producen cuando las rocas entran en contacto con el agua.

Una de esas reacciones es la radiólisis, que ocurre cuando los elementos radiactivos dentro de las rocas reaccionan con el agua atrapada en los poros y el espacio de fractura. La reacción rompe las moléculas de agua en sus elementos constituyentes, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno liberado se disuelve en el agua subterránea restante, mientras que los minerales como la pirita (oro de los tontos) absorben el oxígeno libre para formar minerales de sulfato. Los microbios pueden ingerir el hidrógeno disuelto como combustible y utilizar el oxígeno conservado en los sulfatos para "quemar" ese combustible.

En lugares como la mina Kidd Creek de Canadá se ha encontrado que estos microbios "reductores de sulfato" viven a más de una milla bajo tierra, en agua que no ha visto la luz del día en más de mil millones de años. Tarnas ha estado trabajando con un equipo codirigido por el profesor de la Universidad de Brown Jack Mustard y la profesora Barbara Sherwood Lollar de la Universidad de Toronto para comprender mejor estos sistemas subterráneos, con miras a buscar hábitats similares en Marte y en otras partes del sistema solar. El proyecto, llamado Earth 4D: Subsurface Science and Exploration, cuenta con el apoyo del Canadian Institute for Advances Research.

Para este nuevo estudio, los investigadores querían ver si los ingredientes para los hábitats impulsados por radiólisis podrían existir en Marte. Se basaron en datos del rover Curiosity de la NASA y otras naves espaciales en órbita, así como datos de composición de un conjunto de meteoritos marcianos, que son representativos de diferentes partes de la corteza del planeta.

Los investigadores buscaban los ingredientes para la radiólisis: elementos radiactivos como torio, uranio y potasio; minerales de sulfuro que podrían convertirse en sulfato; y unidades de roca con espacio de poros adecuado para atrapar el agua. El estudio encontró que en varios tipos diferentes de meteoritos marcianos, todos los ingredientes están presentes en abundancia adecuada para sustentar hábitats similares a los de la Tierra.

Esto fue particularmente cierto para las brechas de regolitos, meteoritos procedentes de rocas de la corteza de más de 3.600 millones de años, que se encontró que tenían el mayor potencial de soporte vital. A diferencia de la Tierra, Marte carece de un sistema de tectónica de placas que recicla constantemente las rocas de la corteza. Por lo tanto, estos terrenos antiguos permanecen prácticamente inalterados.

Los investigadores dicen que los hallazgos ayudan a defender un programa de exploración que busque signos de vida actual en el subsuelo marciano. Investigaciones anteriores han encontrado evidencia de un sistema de agua subterránea activo en Marte en el pasado, dicen los investigadores, y hay razones para creer que el agua subterránea existe hoy. Un estudio reciente, por ejemplo, planteó la posibilidad de que un lago subterráneo acechara bajo la capa de hielo del sur del planeta. Esta nueva investigación sugiere que dondequiera que haya agua subterránea, hay energía para la vida.

Tarnas y Mustard dicen que, si bien ciertamente existen desafíos técnicos involucrados en la exploración del subsuelo, no son tan insuperables como la gente piensa. Una operación de perforación no requeriría "una plataforma petrolera del tamaño de Texas", dijo Mustard, y los avances recientes en sondas de perforación pequeñas pronto podrían poner las profundidades marcianas al alcance.

"El subsuelo es una de las fronteras en la exploración de Marte", dijo Mustard. "Hemos investigado la atmósfera, mapeado la superficie con diferentes longitudes de onda de luz y aterrizamos en la superficie en media docena de lugares, y ese trabajo continúa dándonos mucha información sobre el pasado del planeta. Pero si queremos pensar en la posibilidad de la vida actual, el subsuelo va a ser absolutamente el lugar donde se produzca".