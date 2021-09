Ávila, de verde, para concienciar y tomar conciencia

Los Cuatro Postes volverán a teñirse de verde, como cada día 5 de septiembre, con motivo del Día Internacional de la Lesión Medular. Un color para visibilizar pero también para tomar conciencia, para arrojar luz sobre el problema pero también sobre las soluciones, para recordar que la prevención sigue siendo el mejor camino y la normalización una necesidad en la que seguir trabajando.Un color y un día para recordar que se ha hecho mucho, que se sigue haciendo pero que aún queda por hacer. «Siempre me gusta decir que ojalá las asociaciones como la nuestra no existieran porque significaría que ya no son necesarias, que el trabajo ha funcionado, que la gente ha tomado conciencia» comenta Ángel de Propios, presidente de Aspaym en Ávila y una de las personas más reconocibles en esta lucha. Porque es una lucha constante, una pelea contra las barreras físicas pero en muchos casos «también contra las barreras mentales», en ocasiones más complicadas de derribar.

Se conmemora este domingo el Día Internacional de la Lesión Medular, una buena oportunidad para «dar visibilidad a todo lo que venimos haciendo, pero también a lo mucho que nos queda por hacer», comenta De Propios. Son muchos los retos, pero en especial son dos los objetivos, «el primero de ellos es la prevención, para que cada día haya menos lesiones medulares, menos accidentes; el otro es tratar de mejorar la calidad de vida, en la medida de lo posible, de aquellos que ya lo han sufrido».

Un trabajo de concienciación que funciona pero en el que queda mucho camino. «Es verdad que las campañas que hacemos desde Aspaym con la DGT, con autoescuelas, institutos, a pie de carretera, llegan, aunque no todo lo que quisiéramos» señala de primera mano. «Aún te encuentras con gente que te dice eso de que ellos controlan» lamenta Ángel, que recuerda que lo suyo fue un accidente laboral. No hay nadie ajeno. «Cuando estás en este mundo ves casos que intentas que no ocurran nunca más». Hay accidentes evitables y la prevención tiene mucho que decir en este sentido.

Un problema y unas consecuencias que requieren también de una normalización. «Una persona con discapacidad al final es una persona igual que el resto del mundo, con ciertas limitaciones como podemos tener todos, pero que puede llevar una vida normal». Son algunas de las barreras mentales que hay que derribar. Concienciar hacia fuera, hacia una sociedad que no siempre reacciona ante los problemas y los que las sufren como debería, pero también hacia dentro. «Muchas veces se piensa eso de que cuando estás en una silla de ruedas ya no tienes nada que hacer».Nada más lejos de la realidad, aunque no sea sencillo. «Las terapias son importantes para poder volver a hacer tus tareas diarias en el hogar, en el trabajo» pone como ejemplo Ángel de Propios. Y en este punto cobran importancia centros como el que Aspaym inauguró en Ávila en 2018. «Tenemos un equipo multidisciplinar con fisioterapeutas, logopedas, terapeutas, trabajador social, psicólogos...» describe De Propios ante las labores de un centro que con la covid-19 tuvo que reducir, e incluso suspender, su actividad. «Con el tema de la pandemia tuvimos que cerrar. Hubo usuarios que notaron un evidente deterioro cognitivo. La rehabilitación y las terapias son importantes». A día de hoy su actividad no sólo se ha normalizado sino que ha tomado nuevas fuerzas. «Nos hemos reinventado, nos hemos abierto a la sociedad» señala ante el servicio que ofrecen también a personas afectadas por un ictus e incluso con secuelas de covid-19. «Se trata de ayudar a la población en general, de mejorar su calidad de vida» defiende en una labor en la que tiene claro que «el que la gente te agradezca tu trabajo es con lo que te quedas».

En las redes sociales bajo el lema y hashtag #ContigoHastaLaMédula

Se iluminará, desde las 21,30 horas, el monumento de Los Cuatro Postes de verde con motivo del Día Internacional de la Lesión Medular, pero no será la única iniciativa en una jornada en la que volverá a emplearse a través de las redes sociales, y como en años anteriores, el hashtag #ContigoHastaLaMédula. Una campaña que pretende destacar y visibilizar a diferentes personas del colectivo que son ejemplo o referente. De esta manera, todo el mundo puede participar subiendo a sus redes sociales una imagen de aquella persona con lesión medular que suponga un referente para ellos y etiquetando a sus contactos para seguir la cadena y conseguir llenar las redes sociales de personas con lesión medular inspiradoras.