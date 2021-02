La clase alta de Manhattan

El productor David E. Kelley, junto con Nicole Kidman, regresa a HBO con un nuevo producto llamado a convertirse en uno de los grandes éxitos del año. Como ya ocurriese con Big little lies, en The undoing nos encontramos una propuesta parecida, un drama psicosocial que contiene ingredientes de thriller. La australiana interpreta a una prominente psiquiatra y abnegada esposa, Grace Fraser, casada con un importante oncólogo, Jonathan Fraser (Hugh Grant).

Estamos ante un matrimonio perteneciente a esa alta burguesía urbanita de la gran manzana, de colegios pijos, asociaciones de padres con una potente chequera; personas alejadas de los problemas comunes de la gente común.

Una base argumental que parece haber calado hondo en el público y también en la ex de Tom Cruise, que ejerce como productora y podríamos decir también ideóloga del asunto, aunque la serie es una adaptación de la aclamada novela You should have known, de Jean Hannff Korelitz.

La directora Susanne Bier, amiga de Kidman, dirige los seis episodios de la miniserie con soltura narrativa. Tras un primer episodio en el que se nos presentan los personajes y el estallido del conflicto, el asesinato de una madre del colegio elitista al que acude el hijo de la pareja protagonista, todo comienza a desmoronarse para el matrimonio Fraser.

Grace pensaba que su vida estaba cercana a la perfección, a algo rutinario y estable, después de todo su marido es un héroe que salva la vida a niños con cáncer. Pero en cuestión de dos días, la oscuridad invade su vida. Jonathan ha desaparecido misteriosamente. Se supone que estaba en un congreso de Medicina pero no es así. Nadie sabe dónde se encuentra. Y es que ella no es la única que le busca. La Policía también tiene interés en saber dónde está, ya que es el principal sospechoso del asesinato de la joven madre. Este es el punto de partida del relato, donde comienza un relato que es como una matrioska. A medida que se desmontan las piezas, el espectador va descubriendo nuevos aspectos de la psicología de los personajes, con un ritmo en la tensión dramática que va creciendo poco a poco como vehículo interpretativo para Nicole Kidman.

Sin duda, los fans de historias como Big little lies disfrutarán de esta nueva propuesta por sus similitudes en la esencia del relato, ya que la parte sociológica a la que ambas se refieren son la misma, solo que una transcurre en California y otra en Nueva York, aparte de que el personaje de Grace tiene similitudes con el de Celeste de la serie anterior: ambas son madres y esposas sufridas.

grandes intérpretes. Como es habitual en este tipo de producciones de HBO, lo que más destacan son sus actores y los trabajos que realizan. Kidman, sin duda, capta bien el centro emocional del personaje y desborda naturalidad, al igual que su pareja en la serie; un Hugh Grant muy distinto al que se ha visto en comedias como Notting Hill. Y es que da un personaje con dobleces morales y psicológicas realmente excelente. El espectador podrá comprobarlo en los momentos en que está solo en una escena, sumido en sus pensamientos, expresándolo con una mirada fría y penetrante. Sin duda este puede ser uno de los personajes más complicados a los que el británico se haya enfrentado a lo largo de su carrera.

The undoing es un producto de calidad que se disfruta en una tarde en las que el tiempo pide quedarse en casa y huir del frío.