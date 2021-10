"Ávila cumple condiciones para una buena calidad de vida"

"Ávila es una ciudad bastante sostenible, en general cumple algunas de las condiciones que serían exigibles para una buena calidad de vida" y, aunque "se enfrenta a una situación de despoblación y de cierta pérdida de poder económico como consecuencia de la globalización, tendrá que lidiar con ello" y "buscar alternativas dentro de la economía más imaginativa". Son palabras del arquitecto Francisco Mangado, que este martes ha vuelto al Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte que él proyectó para hablar de 'Arquitectura y Sociedad', dentro del III Congreso ITE+3R Oportunidades para la Recuperación, Transformación y Resiliencia de las Ciudades y Territorios que se celebra en la ciudad.

Mangado, que aseguró que de 'su' Lienzo Norte "no podría ni quitaría nada" aunque "le pediría al de la catefería que fuera más sensible al pasar cables y modificar cosas", abordó ante profesionales y estudiantes la situación de la arquitectura actual, la cual "no es buena", dijo, aunque también quiso lanzar un "mensaje de optimismo" al afirmar que "hay instrumentos que podemos utilizar para mejorarla".

Preguntado por los motivos, aseguró que "estamos viviendo una crisis contra la arquitectura por muchos motivos", entre ellos los "legales, de organización de los aspectos normativos y de organización de los sistemas productivos de la arquitectura que se están dirigiendo a grandes corporaciones y donde una falsa eficacia está ocultando muchos de los valores" de la profesión porque "la arquitectura se contempla más como un objeto que como una idea de servicio en la ciudad".

Mangado también habló de "un problema económico muy evidente" que va a hacer que "construir bien y con calidad sea cada vez más difícil y más costoso", a lo que unió "una crisis de la enseñanza de las escuelas de arquitectura, que no son conscientes muchas veces de la realidad que estamos viviendo". En este sentido, subrayó que "hay que estimular los valores creativos de los alumnos" pero "también hay que enseñarles que la realidad no es un problema sino una oportunidad para transformarla con ese espíritu creativo".

Sobre Ávila, el arquitecto navarro destacó que "es una ciudad bastante sostenible", al pertenecer a "ese mundo intermedio" entre la España Vacía y la gran ciudad y tener "ventajas e inconvenientes" por su cercanía a Madrid. "El caso de Ávila es excepcional, estando cerca de Madrid tiene valores extaordinarios desde el punto de vista natural y paisajístico, un crecimiento urbanístico relativamente equilibrado, una ciudad histórica bien preservada y una densidad razonable que hace que desde un punto de vista energético y sostenible sea una ciudad atractiva", indicó. Con todo, y ante la pérdida de vecinos y de poder económico, llamó a la ciudad "a ser imaginativa" y a "buscar alternativas", poniendo como ejemplo para ello el dinamismo del propio Lienzo Norte.