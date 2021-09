Tudanca pide medir el impacto conjunto de las 'macrogranjas'

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, pidió que se lleven a cabo "evaluaciones conjuntas" de las macrogranjas para analizar el impacto total en la naturaleza, el patrimonio y las actividades económicas de la zona, como ocurre con las 14 instalaciones con más de 100.000 cerdos proyectadas en la comarca palentina de Herrera de Pisuerga, las cuales perjudicarán al "Románico Palentino, al turismo o la actividad agraria tradicional", señaló.

Durante un encuentro en la localidad palentina, Tudanca destacó que la instalación de este tipo de instalaciones es el modelo del PP y de la Junta, que se han dedicado a "vaciar de personas los territorios y la Montaña Palentina, a impedir que se desarrollen actividades económicas y de empleo y a proteger los servicios públicos que permitan la fijación de población". Un modelo en el que "los propios dirigentes nacionales del PP fomentan la instalación de macrogranjas que perjudican medioambientalmente un territorito, a la vez que cierran los consultorios y vacían de profesionales sanitarios el medio rural".

"Nosotros queremos un modelo de desarrollo sostenible que proteja nuestro patrimonio natural, histórico-artístico y que permita y fomente actividades de creación de empleo sostenible y que proteja los servicio públicos. Esa es la única manera de parar la sangría demográfica en los pueblos". Y es que, aseguró que las macrogranjas se unen a la implantación de grandes parques fotovoltaicos o eólicos que "llevan a la explotación intensiva de un territorito sin tener en cuenta que perjudica a todas las demás actividades".

De esa forma, el líder socialista subrayó a Ical que el camino tiene que "acabar con los cantos de sirena de la simplificación administrativa" con la que el Gobierno autonómico eliminó algunos de los controles medioambientales que estaban en mano de los ayuntamientos, pero también vigilar el impacto de estos proyectos en el agua y la tierra en "una evaluación conjunta para evitar que, por un poco de pan para hoy, haya mucho mal el día de mañana en la Comunidad".

Tudanca aclaró que la excusa que aporta la Junta es que no pueden hacer nada porque son trámites legales de obligado cumplimiento, pero "no lo son". Recordó que en las Cortes se aprobó que para la evaluación ambiental de este tipo de instalaciones tienen que contemplarse las 14 macrogranjas, en el caso palentino, de manera conjunta y no puede hacerse por separado esta tramitación administrativa, la cual debe de "compaginarse con la protección del patrimonio, del medio ambiente y de las actividades del entorno que puedan ser perjudicadas", apostilló.