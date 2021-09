Carnero reivindica el agricultor y ganadero profesional

El Consejo Agrario Regional celebrado este sábado en Salamanca, en el marco de Salamaq 2021, defendió una posición común sobre la PAC, reivindicando el papel de los agricultores y ganaderos profesionales. Así lo explicó el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, quien defendió a estos profesionales en clave de “futuro de la agricultura y ganadería”. Apuntó a la dedicación exclusiva del sector para que prospere: “hace falta que agricultores y ganaderos profesionales tengan una adjetivación, una recompensa en la nueva PAC, porque de ellos depende que este sector tenga futuro”.

Carnero subrayó que “cuando Castilla y León defiende la figura de agricultor y ganadero profesional también está defendiendo al futuro del sector”. Por eso, en la reunión del Consejo que tuvo lugar previamente a su intervención, el consejero solicitó a las organizaciones profesionales agrarias de la comunidad que hagan saber ese criterio a sus centrales para que las OPAs nacionales lo defiendan “como criterio que es de supervivencia del sector agrario en este país”.

En cuanto a la negociación de la PAC, Carnero la definió como “franca, abierta y fluida”, de modo que continúan trabajando para determinar el plan estratégico nacional en la conferencia sectorial que tendrá lugar entre septiembre y octubre para llegar finalmente a su aprobación antes del 31 de diciembre. En este sentido, apuntó que la negociación entre el ministerio y las comunidades tiene “un trabajo provechoso, de todo menos demagogia”. “Espero que el Ministerio reconozca muchos de los intereses y propuestas que hacemos desde Castilla y León, en aras de conseguir una PAC más favorable para el conjunto de los agricultores y ganaderos, pero sobre todo para los profesionales”, indicó.

Revisión de la ley de montes

En el Consejo Agrario también se adoptó un acuerdo por el que se permitirá a los ganaderos afectados por los incendios no intencionados que no vean comprometido ni el curso de los pastos ni la posibilidad de utilizar los recursos que permita la PAC, una vez que se haya producido la correspondiente regeneración. Además, se aprobó que desde la Junta de Castilla y León se estudie la posible modificación de la ley de montes con las distintas alternativas que permitan flexibilizar la aplicación de la misma en los supuestos en que ese produzcan incendios con carácter no intencionados o fortuitos.

En este sentido, el consejero dio cuenta en la reunión de las actuaciones derivadas del incendio de Navalacruz (Ávila), con más de 337 toneladas suministradas de alimentos para los ganaderos afectados en dicha zona, además de 39 abrevaderos establecidos a petición de los ayuntamientos, que permiten suministrar a diario más de 50.000 litros de agua.

Salamaq en defensa de agricultores y ganaderos

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, también valoró el Consejo Agrario Regional, que acogió “un debate interesante en pro de los intereses de las personas de las OPAs”. Asimismo, se mostró satisfecho de que Salamaq acogiera un año más la celebración de la reunión y tuvo el compromiso del consejero de celebrarlo en la Feria en los años sucesivos.

En cuanto a la celebración de la Feria, Iglesias se mostraba “satisfecho y orgulloso”: “Salamaq se está eligiendo como el baluarte de defensa de los intereses de agricultores y ganaderos”. Por eso aprovechaba para lanzar un mensaje de esperanza para seguir defendiendo esos intereses: “Castilla y León y Salamanca no seríamos lo que somos sin el sector primario y sin los profesionales que aportan valor”.

Aplauso a Aurelio Pérez

Tanto el consejero de Agricultura como el presidente de la Diputación aprovecharon la ocasión para dedicar unas palabras a Aurelio Pérez, que dejó su puesto como secretario de COAG Castilla y León recientemente. “Se cuentan con los dedos de una mano las personas que gracias a ellos Salamaq pudo seguir adelante con más fuerza de lo que venía haciendo a ese momento, y uno de ellos es Aurelio”, afirmó Iglesias, quien aseguró que “los salmantinos tenemos que agradecerle mucho”.