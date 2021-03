Reapertura de varios parques infantiles en Arenas

El Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, a través del área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, ha reestablecido el protocolo de desinfección de parques infantiles para la apertura progresiva de los mismos dentro del término municipal. En este sentido, se ha establecido la desinfección de las zonas infantiles más concurridas que se encuentran en el parque de La Bombonera, parque de San Pedro y de Lourdes, así como de La Parra, Hontanares y Ramacastañas, por lo que desde este martes ya están abiertos al público.

El concejal de área, Juan Gabriel Moreno Gil ha insistido en que “aunque el Ayuntamiento reforzará la desinfección de los parques infantiles diariamente, es fundamental su uso con sentido común” y ha pedido a los padres y tutores de los menores que “extremen las precauciones, evitando aglomeraciones y procurando una desinfección individual correcta, con el lavado de ,manos y uso de mascarillas en la medida de lo posible”.

Recuerda además que las pautas de uso contra la covid-19 en áreas de juegos infantiles son un foro máximo de un usuario por cada 4 metros cuadrados; no juntarse dos o más usuarios en un mismo espacio de 4 metros cuadrados, a no ser que lleven mascarillas todos ellos; uso de mascarilla obligatoria para mayores de 6 años siempre que no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros, y un solo usuario por elemento como pauta general (en toboganes, un usuario; en juegos combinados, un usuario salvo que se pueda garantizar la distancia de 1,5 metro entre usuarios o si llevan mascarillas, y también un usuario para el carrusel o rueda giratoria y para la cesta).