Esta semana han coincidido los aniversarios de dos series muy queridas y reputadas: The Legend of Zelda -que nació en NES el 21 de febrero de 1986- y Pokémon, ambas publicadas por Nintendo, aunque Pokémon está gestionada por una empresa independiente, The Pokémon Company. El 27 de febrero de 1996 Game Freak lanzó para Game Boy en Japón Pokémon Edición Roja y Pokémon Edición Verde, en los que había que atrapar a unos seres y hacerlos pelear entre sí para que evolucionasen en versiones más potentes y el jugador se convirtiera en el mejor entrenador de Kanto. El combate seguía un esquema piedra-papel-tijera: los monstruos pertenecen a diferentes grupos y son fuertes frente a los que son de un tipo concreto y débil a los de otros.

Salieron dos ediciones, cada una con algunos monstruos específicos, con la idea de aprovechar las capacidades comunicativas de Game Boy y que los jugadores pudiesen transferir los pokémon de una versión a otra.

El nombre de la serie es una contra- cción de Pocket Monster (monstruos de bolsillo), ya que las criaturas se atrapan en unas pequeñas bolas. La idea del juego se le ocurrió a Satoshi Tajiri, que había sido de niño un coleccionista de insectos. Al empezar la partida el jugador recibía su primer pokémon según eligiera el tipo agua (conseguía a Squirtle), planta (Bulbasaur) o fuego (Charmander).

25 años de "hazte con todos"El éxito fue inmediato y los pokémon se convirtieron rápido en un fenómeno cultural que más tarde se extendió por todo el mundo: el juego llegó a América y Europa en 1999 como Pokémon Edición Roja y la edición verde renombrada como Pokémon Edición Azul. Los jugadores se familiarizaron con el lema «Hazte con todos» que hacía referencia al reto de atrapar a las 150 especies de pokémon que había en aquellos primeros juegos, a los que se añadió después el 151, Mew, que se conseguía por intercambio con otros jugadores.

Pokémon no tardó en expandirse fuera de los videojuegos en comics, peluches, juguetes y todo tipo de objetos cotidianos. El anime y las películas hicieron protagonistas al joven Ash Ketchum, original de Pueblo Paleta, a su inseparable compañero Pikachu y al trío Team Rocket como antagonistas. El Juego de Cartas Coleccionables, que también salió al mercado en 1996, lleva los combates entre pokémon a un tablero físico con cartas reales, algunas de ellas muy cotizadas: recientemente se ha pagado en una subasta casi 300.000 euros por una de Blastoise de 1998 que es en realidad un prototipo de la versión de las cartas comerciales. Tampoco faltó la polémica cuando un capítulo de la serie de televisión tenía unas imágenes que parpadeaban muy rápido y que provocaron ataques epilépticos a algunos de los niños espectadores cuando se proyectó el capítulo en Japón en 1997. Este episodio se retiró y nunca más se volvió a emitir.

Cada nueva entrega del juego, ya sea en la serie principal o en alguno de los múltiples spin off que han salido al mercado, ha sido un éxito, como el juego de realidad aumentada para móviles Pokémon Go!, que sigue generando al año unos ingresos aproximados de 800 millones de euros. Los últimos juegos en salir en la consola híbrida Nintendo Switch, Pokémon Espada y Pokémon Escudo, han vendido más de 20 millones de unidades, los más vendidos desde Pokémon Oro y Pokémon Plata.

Para celebrar el aniversario de Pokémon, The Pokémon Company ha preparado diversos eventos, como un concierto virtual de Post Malone el 27 de febrero, una colección de ropa en Levi.com o una colaboración con la cantante Katy Perry, fiel seguidora de la serie, e incluso se habla de que este fin de semana se puede anunciar un remake de alguna edición clásica como Pokémon Diamante y Pokémon Perla.