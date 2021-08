Los jóvenes españoles de entre 20 y 29 años acuden a vacunarse de forma masiva en comunidades como Madrid, Cataluña o Baleares, pese a la estigmatización que acompaña a este colectivo, señalado como responsable de la quinta ola de coronavirus por las fiestas descontroladas, aglomeraciones y poco respeto de las medidas de prevención. Pasado apenas un mes del inicio de la campaña de vacunación en este grupo de edad, ya son más de la mitad de los jóvenes los que cuentan con al menos una dosis en Canarias (57 %), Madrid (56 %), Baleares (54,4 %), Castilla La Mancha (55,9 %), Murcia y Asturias (55,2 %), Aragón (54,2 %), Andalucía (52,7 %), Navarra (52,4 %) y Cataluña (50 %), según los datos publicados el pasado viernes por el Ministerio de Sanidad. Además, dos de cada diez jóvenes de entre 20 y 29 años ya cuentan con la pauta completa en Baleares (27,5 %), Aragón (23,2 %), Cataluña (22,6 %) y Madrid (19 %). Sin embargo, ante esta avalancha de contagios que afecta con especial virulencia a los jóvenes, este colectivo lamenta que parte de la población llame al incremento de casos la "ola joven".

De hecho, los jóvenes con el hashtag #YoMevacuno han querido mostrar en las redes sociales su compromiso para frenar la pandemia, en un momento en el que los mayores de 16 años ya han comenzado a vacunarse en algunas comunidades como Madrid, País Vasco, Cataluña o Baleares. Miguel, de Madrid, señala a Efe la facilidad con la que consiguió su cita: "Lo hice lo más rápido posible y pude encontrar hueco en mi barrio", mientras que Pedro de 25 años lamenta que en Cantabria todavía no se haya empezado a vacunar a los de su generación. "Aquí el porcentaje de gente joven es mucho más bajo. Así que es normal que todavía no nos haya llegado el turno", señala. Al avance de la campaña de vacunación le acompaña un alivio tanto de muertes como de ingresos hospitalarios, puesto que los jóvenes sufren esta enfermedad de manera más leve, a veces, asintomática. Pese a ser casi los últimos en inmunizarse, según marca la estrategia de vacunación, el 47 % de los jóvenes de entre 20 y 29 años ha recibido una dosis y el 16,6 %, la pauta completa. La mayoría de jóvenes consultados por Efe coincide en el mismo mensaje de solidaridad frente a la vacunación: "No es por ti, sino por los demás", incide Manuel Jesús desde Cádiz. Andalucía y Madrid son las comunidades donde más chicos de entre 20 y 29 años se ha vacunado, y mientras la primera suma ya más de 489.006 y supera el 52,7 % de jóvenes con una dosis y el 12,3 % con la pauta completa, en Madrid cerca de 415.881 tiene ya la primera pauta, el 56 % y el 19 %, las dos vacunas.

LUCHAR CONTRA EL ESTIGMA. Relajación en las medidas de prevención de la covid, fiestas, botellones y aglomeraciones, ejercidas en su mayoría por jóvenes, ha llevado a esta quinta ola a ser denominada como "ola joven". En algunos casos, la estigmatización roza la locura, denuncia a Efe Jesús, un chico madrileño de 23 años que cuenta cómo le negaron el saludo: "Tú no me saludes, que eres joven", le recriminaron. Desde Cádiz, Manuel, de 24 años, lamenta que se haya tomado el comportamiento de una parte "muy reducida" de la población joven como si fuera el de la gran mayoría, mientras que Ainhoa, natural de León menciona que los jóvenes "son una parte del problema, pero no la única" y apela a la ausencia de valores como la "educación y la solidaridad" en las actuaciones de sus coetáneos. La mayoría de los jóvenes entrevistados asegura que la vacunación es la única vía posible "si queremos recuperar la vida tal y como la conocíamos hasta hace un año".

VACUNACIÓN DE LOS MÁS JÓVENES. La vacunación entre los más jóvenes, de entre 12 y 19 años, también avanza en algunas comunidades en respuesta a los criterios de los expertos de la Comisión Pública de Sanidad. En todas las comunidades se están administrando las primeras dosis, aunque el porcentaje de esta población vacunada se sitúa tan solo en el 12,1 % con una dosis y en el 2,7 % con la pauta total.