23,5 millones para desarrollar el polígono de Vicolozano

Tres son las actuaciones que están centrando los trabajos para impulsar y desarrollar el polígono industrial de Vicolozano en el marco del Plan Territorial de Fomento y su entorno 2020-2024, en las que se invertirán 23,5 millones de euros, aportando 19 millones de euros la Junta de Castilla y León y 4,5 millones el Ayuntamiento de Ávila.

El viceconsejero de Empleo y Diálogo Social de la Junta de Castilla y León, David Martín, señala que tiene un punto de partida complejo. «El polígono industrial de Vicolozano arrastra desde hace más de una década una pesada rémora, fruto de una gestión inadecuada y cortoplacista, que ha impedido a la ciudad contar con un foco industrial potente, dotado de todos los servicios y a un paso de Madrid, privándose a empresarios y emprendedores de oportunidades de desarrollo industrial», lamenta.

Según explica el director general de Industria, Alberto Burgos, el primer eje de este engranaje es el «desarrollo de las infraestructuras», como la construcción de la subestación eléctrica como principal hito, así como otras actuaciones relacionadas con las líneas eléctricas, el abastecimiento o el saneamiento «para dar servicio no solo a las nuevas industrias» que se espera que se implanten, sino, y principalmente, «a las industrias que ya existen, que en algunos casos no pueden ampliar porque no hay capacidad de luz suficiente y realmente eso es un problema».

El segundo eje de ese engranaje será la urbanización de un terreno que el Ayuntamiento de Ávila se ha comprometido a acometer, para lo que destinará una partida de 4,5 millones de euros. Y el tercer eje será el desarrollo de Vicolozano III, un espacio de 200 hectáreas de las que aproximadamente 70 son útiles de suelo industrial, y que se quieren emplear para «intentar atraer inversiones industriales que permitan la implantación de industrias de tamaño mediano con una capacidad para generar empleo importante, pero para eso lo primero que necesitamos es tener ese contenedor industrial», precisa Alberto Burgos.

En estas tres líneas ya se está actuando y según corrobora el director general de Industria, «en este último trimestre del año podremos ver la luz al final del túnel de tareas en las que se está trabajando».

De esta forma, y como punto de partida, el polígono industrial de Vicolozano cuenta con una superficie total neta de 641.258 m2 repartidos entre el desarrollo inicial de Vicolozano I y Vicolozano II. Vicolozano I está prácticamente vendido en su totalidad. La ampliación de la superficie del polígono industrial de este polígono, en Vicolozano II, no se encuentra en fase de comercialización, ya que no está recibido por Ayuntamiento de Ávila, pues está condicionado a la finalización de las infraestructuras y suministros eléctricos. Para que la actuación pueda tener suministro eléctrico, se dotará a ésta de una subestación eléctrica (STR). Tras su revisión por Iberdrola, hace un par de semanas ha recibido la autorización del Servicio Territorial de Industria de Ávila para su ejecución por parte de Instituto de Competitividad Industrial (ICE), que debería licitar la actuación en este último trimestre del año con el objetivo de que se desarrolle a lo largo de 2022, según precisa Alberto Burgos. El presupuesto de contrata, según proyecto, será de 3.977.033,85 €euros.

Esta STR, aclara Burgos, «nos va a permitir dar servicio a las industrias que ya existen, y cuando empecemos con la ampliación ya dará servicio a todas las industrias que vengan con todas las necesidades cubiertas de electricidad, que es el principal problema que tenemos en los polígonos, y con esta infraestructura lo vamos a solventar».

Por parte del Ayuntamiento de Ávila se están realizando actuaciones urbanísticas que afectan al desarrollo de suelo industrial localizado en este polígono, sector PP19 del Plan General de Ordenación Urbana de Ávila. También los servicios técnicos municipales ya trabajan con los terrenos necesarios para su urbanización.

A su vez, con relación a la Fase III del polígono, el Ayuntamiento, en colaboración con la Junta de Castilla y León, está en negociaciones con SAREB, propietario de la mayor parte de las 200 hectáreas industriales de la UA3. Burgos precisa que esas negociaciones están «bastante avanzadas, y una vez que finalicen, que esperemos que sea antes de finales de este año, ese suelo pasará a la Junta de Castilla y León para su posterior urbanización tal y como lo recoge en el PTF».

actuaciones. De igual modo, y de cara a la finalización del polígono y dotarlo de las infraestructuras que aún no tiene y disponer de suelo apto para la venta, se están realizando distintas actuaciones:

Así se ha licitado el contrato de servicios para la redacción del proyecto para la obras de reparación y adecuación de la urbanización y desvío de servicios de abastecimiento en el polígono industrial de Vicolozano, y se licitará la obra por un importe de 901.177,96 € (antes de impuestos).

Además se ha llevado a cabo la contratación de la redacción y la dirección facultativa para las obras de reparación de las instalaciones de electricidad media tensión, baja tensión, centros de transformación y alumbrado público, firmándose el contrato el 27 de junio de 2019, por un importe de 81.628,98 € (IVA no incluido). El presupuesto de contrata, según proyecto, será de 472.807,36 €, que se estará ejecutando a lo largo de 2022.

De igual modo, está pendiente de licitar la redacción de un proyecto para soterrar una línea aérea de 13,2 Kv, que actualmente discurre por el ámbito de la Unidad de Actuación 1, con un presupuesto de licitación de unos 150.000 €

Y actualmente se está ejecutando el convenio de colaboración entre el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León e Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. para dotar de suministro eléctrico al plan parcial del Sector PP-19 ‘Vicolozano 11’, firmado con Iberdrola, del que resta por abonar dos hitos, uno 150.382,42 euros€ y otro de 75.191,22 €euros.