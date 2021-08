El origen del incendio de El Tiemblo y Cebreros, accidental

Ya se conoce el origen del incendio que ha mantenido en alerta a los vecinos de El Tiemblo y Cebreros desde la tarde del pasado viernes. Según informó este martes la Junta de Castilla y León se inició de manera «accidental», provocado por líneas eléctricas, en una zona situada entre la presa del embalse de El Burguillo y el Charco del Cura, y tras saltar la carretera N-403 hacia la ladera, se extendió rápidamente afectando a una superficie finalmente estimada de 742,5 hectáreas dentro de los términos municipales de El Tiemblo y Cebreros.

En concreto, según la Junta, se han quemado 361,15 hectáreas de enebros rojos (juniperus oxycedrus), 49,96 hectáreas de matorral, 219,21 hectáreas de pasto, 112,15 hectáreas de cultivos agrícolas y 0,03 hectáreas de otro tipo.

El incendio se mantiene controlado y en la tarde de ayer continuaron trabajando en las labores de extinción y refresco de la zona afectada dos agentes medioambientales, el helicóptero de Piedralaves, tres autobombas y tres cuadrillas de tierra.

Ardua labor les queda por hacer a los viticultores de la zona de Cebreros y a los técnicos de la DOP del mismo nombre que les acoge. Desde el inicio del fuego que se desencadenó el viernes en término de El Tiemblo y que rápidamente pasó a término de Cebreros sabían que sus vides, muchas de ellas centenarias, corrían peligro. También lo advertía el alcalde cebrereño, Pedro José Muñoz, quien ya aseguraba en la mañana de sábado que la zona quemada era de muy apreciada para el cultivo del viñedo.

Las llamas de la noche del viernes al sábado anunciaban el peligro y el temor corría entre los agricultores. La incertidumbre continuó hasta que las carreteras afectadas por el fuego y cerradas al tráfico se reabrieron y los viticultores pudieron ir a comprobar de primera mano si sus fincas estaban afectadas. Abiertas las vías y comprobado el resultado, muchos han visto que sus peores pesadillas en lo que a sus propiedades se refiere y por las que tanto han luchado, se confirman. Desde la DOP no pueden cuantificar aún los daños, han iniciado los contactos con los socios para recabar documentación, también gráfica, y remitirla primero a la DOPy luego al Ayuntamiento para que forme parte del dossier con el que quieren pedir la declaración de zona catastrófica.

En este sentido, los técnicos no tienen aún «estimación real de los daños sufridos en los viñedos», ahora bien «prácticamente todos los viñedos de la ladera de Cebreros están afectados en menor o mayor medida e incluso algunos de ellos están totalmente calcinados por la llamas», apuntan.

Son cuatro los parajes de la zona afectada -todos en término de Cebreros- donde tienen viñedo inscrito en la DOP, son cuenta Marta Burgos, directora técnico, los de «La Movida, Las Parrillas, El Cordel y Llano Toledo». Por supuesto que hay viticultores que verán mermado su proyecto porque hay vinos que salen al mercado de fincas que se han quemado por completo (aunque el proyecto sigue vivo porque son más vinos los que elaboran).

En cuanto han podido, los dos técnicos han pisado el terreno quemado y han visto como hay efectivamente parcelas quemadas enteras junto a otras que aún siguen verdes. Habrá que esperar también porque para esas que no las ha calcinado el fuego también puede haber afección y no se verá hasta que culminen la vendimia. La ceniza del fuego puede haberse depositado en la piel de las uvas y posteriormente los aromas propios del fuego pueden llegar a los mostos, cuentan. Aunque hay técnicas para matizarlo puede sin duda haber afectación. Lo dicho, habrá que esperar. En cuanto a la zona afectada por el fuego en El Tiemblo, no hay viñedo inscrito en la DOP (lo que no significa que no haya particulares que tengan allí viñedo).

En definitiva, el fuego, cuyas llamas ya no se perciben en el horizonte puede seguir causando estragos a posteriori. Por cierto, que la Administración Regional ha declarado la alerta por riesgo de incendios, desde el 11 hasta el 16 de agosto, entre otras cosas por la ola de calor que se avecina con temperaturas que en el caso de Ávila rondarán los 40 grados e incluso se superarán en el valle del Tiétar. Ese aumento de temperaturas hace que establezcan medidas preventivas y organizativas contempladas en la Orden por la que se regula el uso del fuego.

Otro conato de incendio. El Tiemblo también fue escenario este martes de otro incendio, en este caso de pequeñas proporciones, que se originó a las 17,47 horas y en el que intervinieron para sofocarlo un agente medioambiental, 1 cuadrilla helitransportada, una autobomba, la Guardia Civil y Protección Civil, logrando su extinción a las 18,37 horas tras quemar 0,01 hectáreas de pasto en una parcela rústica. Se investigan las causas.