El festival de Cir&Co sacó los títeres a escena. A la escena de esa gran carpa que esta presente estos días en Ávila gracias al Festival Internacional de Circo de Castilla y León. En esta ocasión una de las citas, con dos representaciones, fue la que llegaba con The Show Moscón, un espectáculo presentado en San Vicente por un moscón que, intercalando chistes, iba dando paso a los diferentes números.

Números de un circo que cabía en un armario y que, abriendo sus puertas, presentaba un espectáculo para público familiar con mucho humor y toques de absurdo. Así se pudo ir viendo con los diferentes personajes que iban apareciendo a escena como sucedió con un domador de animales reciclados al que sus ‘fieras’ no hacían mucho caso aunque alguna terminara pasando por el aro. Una serpiente o un cocodrilo fueron algunos de estos animales en forma de títere que jugaron con su domador.

La polilla equilibrista no hizo su aparición en el espectáculo, como lamentó el especial presentador, pero un mago, de carne y hueso, presentó sus peculiares números con uso de objetos cotidianos que se llevaron aplausos. Hubo también espacio para la música con una vaca muy diva que cantó el famoso ‘I will survive’ interrumpida por algún personaje que también quería su protagonismo.

Y todo ello fue sucediendo con un intenso calor, al menos en la primera sesión, que incluso hizo que los asistentes no pasaran en un primer momento el control de temperatura y tuvieran que esperar a la sombra antes de acceder. Así se ayudaba a bajar los grados y entrar en la zona acotada para el espectáculo, siempre con mascarilla y con las sillas colocadas manteniendo la distancia de seguridad.