Estalella pide medidas para ayudar a las empresas

El secretario general de CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos), del ITH (Instituto Tecnológico Hotelero) y miembro del Comité Ejecutivo de HOTREC (Asociación Europea de Hoteles, Restaurantes y Cafés), Ramón Estalella, analizó este jueves la situación actual del turismo y las nuevas demandas del sector en una jornada digital puesta en marcha por CEOE Ávila y CaixaBank, abierta a todos los empresarios y autónomos.

La jornada fue inaugurada por el presidente de CEOE Ávila, Juan Saborido, y por el director de área de negocio de Ávila centro-norte de CaixaBank, Óscar Pérez.

Durante más de una hora se trató la situación actual que atraviesa el turismo en España y el mundo, y que de algún modo afecta a todas las comunidades autónomas. En este sentido se trataron las modificaciones que se están sufriendo en la demanda de los consumidores y planteado diversas estrategias y acciones para impulsar y reactivar el turismo en el territorio.

Así, se hizo fuerte hincapié, en la necesidad de tomar medidas económicas que ayuden a las empresas a mantener su actividad, «como viene demandando CEOE Ávila desde los inicios de la pandemia». «Necesitamos actualizar los balances para evitar un problema de solvencia, tenemos activos a precios de coste muy antiguos», destacó Estalella. Igualmente, apuntó, «insistimos en la necesidad de exención de impuestos, no se pueden estar pagando tasas de residuos, vehículos, obras, IBI, etc. si no hay actividad. Aparte de las ayudas directas, necesitamos apoyos muy importantes para la reactivación».

Por otro lado, el secretario general de CEHAT señaló la importancia de trabajar en aspectos que impulsen el sector, «hay que hacer una gran promoción de marketing de proximidad» en los viajes, «cuanto más nos alejemos, más desconfianza tenemos. Hay que aprovechar las circunstancias», que nos obligan a movernos cerca de nuestro territorio, por ejemplo, Castilla y León, «y precisamente cerca tenemos mucho», ya que la comunidad cuenta con una gran oferta, atractiva y diversa.

Tampoco faltó en el análisis la necesidad de luchar por la desestacionalización, un problema que afecta a muchas zonas del país, como sucede en Ávila, lo que provoca que la hostelería mantenga índices de ocupación realmente escasos entre semana y en periodos concretos del año, un punto en el que se debe trabajar con imaginación y esfuerzo, con el fin de atraer al turismo todos los días del año.

Por último Estalella destacó los buenos resultados de trabajar uniendo fuerzas, alianzas; de tomar conciencia de lo que pueden aportar los servicios complementarios; del pilar que supone cuidar permanentemente al cliente; la creación de productos; progresar en programas de bonos turísticos; la externalización de áreas de trabajo concretas; o trabajar en programas como el IMSERSO, «que es realmente una inversión», ya que genera más de lo que cuesta, «y cuyo destinatario, mayor de 65 años, tiene un perfil que nada tiene que ver con el de hace unos años».