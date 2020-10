Subdelegación estima en 5.000 los opositores en Ávila

De unos treinta mil a cinco mil. La Subdelegación del Gobierno en Ávila estima que los opositores que acudirán a Ávila en noviembre para enfrentarse a las pruebas físicas de acceso a la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía pasarán de los treinta mil contabilizados el año pasado a unos cinco mil, una vez adoptada la decisión de descentralizar estos exámenes físicos y repartirlos en ocho sedes del país para evitar aglomeraciones por la pandemia. Así, junto a Ávila también serán sede León, Madrid, Jaén, Sevilla y Castellón, además de Baleares y Canarias

El subdelegado del Gobierno, Arturo Barral, indicó que a la capital llegarán aspirantes de Ávila y provincias circundantes y que serán unos cinco mil los opositores que se darán cita a partir del 3 de noviembre.

Al menos parte de los ejercicios físicos se llevarán a cabo en la Ciudad Deportiva, atendiendo al ofrecimiento del Ayuntamiento de Ávila de poner todas las instalaciones municipales al servicio de estas pruebas, y en este sentido Barral quiso agradecer la disponibilidad del Consistorio abulense porque «no queríamos juntar a los aspirantes con los policías-alumnos» que se están formando en el centro.

También apuntó, a preguntas de los medios de comunicación, que está «previsto» que esta descentralización de las pruebas «sea algo coyuntural» debido a la crisis sanitaria de la COVID-19. La diversificación de estos exámenes de acceso en ocho sedes responde, aclaró, a la realización de un estudio sobre los lugares que tenían el mayor número de aspirantes.

La intención es «liquidar las pruebas en un máximo de diez días», aseguró, no en vano «se trata de hacerlo lo más rápido posible para que no haya riesgo para Ávila y su provincia, teniendo en cuenta sus buenos datos sanitarios».

Con todo, insistió en que ahora mismo todo el proceso está «a expensas de la evolución de la pandemia». «Lo que no lo está es que los nuevos alumnos se tienen que incorporar en el mes de septiembre y si dilatamos mucho el proceso nos podremos encontrar que no puedan entrar, y no sabemos si entonces vamos a tener que seguir haciendo turnos», señaló.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, suavizó el tono respecto al tuit que había escrito el fin de semana y aseguró que, aunque le gustaría que el cien por cien de los opositores pudieran realizar las pruebas físicas en Ávila por el «impacto económico» que supone la presencia de 30.000 aspirantes más sus familiares para los sectores de la hostelería y el comercio, «entiendo que el Ministerio tenga que velar por la salud de todos».

Con todo, reiteró su confianza en que la decisión confirmada este lunes sea «una cuestión coyuntural y que en 2021 Ávila recupere su condición de sede única. Los recursos económicos que deja son muy importantes y la colaboración entre la Escuela y la ciudad es muy estrecha», subrayó. En cualquier caso, y dado que «al menos parte de las pruebas se llevarán a cabo en la Ciudad Deportiva», aseguró que desde el Ayuntamiento estarán muy atentos a las indicaciones para que las pruebas se realicen con «toda la seguridad».

Preguntado sobre su nivel de preocupación por la evolución de la pandemia, el alcalde afirmó encontrarse «muy preocupado. Vemos lo que está ocurriendo en ciudades cercanas, con el confinamiento perimetral, y espero que no tengamos que llegar a eso en Ávila». En este sentido, pidió a los abulenses «máxima responsabilidad» en el cumplimiento de las recomendaciones porque superar la pandemia será «cosa de todos».