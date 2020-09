Una 'Llama' de conocimiento para iluminar el camino

El cuarto congreso mundial Sanjuanista ‘Llama de Amor Viva’ echó el cierre este domingo con un balance positivo por parte de la organización, personificada en Francisco Javier Sancho, director del CITeS-Universidad de la Mística. Con unos 60 participantes de forma presencial, unas 110 matrículas on line y más de mil seguidores de diversas partes del mundo, la cita se vio limitada por la pandemia de la COVID-19 pero solo en su formato externo, no en vano «el calor se ha sentido» y la treintena de intervenciones materializadas a lo largo de toda la semana contribuyeron a arrojar luz sobre la obra de San Juan de la Cruz para mostrar nuevos caminos, ideas y perspectivas.

«Parece mentira que una obra de apenas 24 versos pueda dar tanto de sí y parece que incluso nos hemos quedado cortos, se han abierto tantos aspectos que hubiéramos requerido de más tiempo y profundización», señaló en su intervención Javier Sancho, quien dio gracias a Dios por el espacio esperanzador ofrecido al mundo desde Ávila. También agradeció todo el esfuerzo mostrado, sin el cual no habría sido posible ofrecer este congreso, e invitó a una nueva cita en septiembre del 2021, quinta edición de esta serie de citas.

«‘Llama’ es un reflejo latente no solo de la meta que anhelamos sino de un presente que nos hace suspirar y constata nuestra sed y hambre verdaderos y hasta dónde nos puede conducir esa llama interior si nos dejan guiar e iluminar», apuntó el director del CITeS. Yes que, continuó, ‘Llama’ habla de lo sublime, del misterio, de lo infinito, pero también del hombre concreto y real, con sus anhelos y limitaciones, de lo que somos, de la esperanza, de la universalidad, «algo que tanto necesitamos en estos tiempos y siempre», indicó.

Antes de la clausura, dos intervenciones pusieron el punto y final a la cita con la lectura de la obra sanjuanista «desde la vivencia existencial». La carmelita descalza Patricia Noya Arrizabalaga, priora del monasterio Sagrada Familia en Hondarribia (Guipúzcoa) y presidenta de la Federación Carmelitas Descalzas del País Vasco, Navarra, Cantabria y La Rioja, apostó por desarrollar la reflexión como un auténtico ejercicio de lectio tomando como soporte únicamente el propio texto de San Juan de la Cruz, a su juicio una praxis de oración. Como conclusión realizó dos propuestas, leer la existencia a través de los ojos de Dios (contemplatio) y desde esa mirada, recrear el mundo (actio).

La última ponencia corrió a cargo de Francisco Morales Lomas, académico de la Academia de Buenas Letras de Granada, de la Academia de las Artes Escénicas de España y la Real Academia de Córdoba, quien se centró en el humanismo solidario. Su objetivo fue acercarse a la definición de los conceptos desde un ámbito más universal y general hacia otro más íntimo y restringido cuando se aborda la poesía de San Juan de la Cruz, teniendo siempre presente que el amor es el gran revulsivo que convulsiona y crea una dimensión fundamental en su estética y su pensamiento.