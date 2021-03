Cs cree que Montero será consecuente y devolverá el acta

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, David Castaño, aseguró hoy que no se plantean que María Montero vuelva al grupo naranja y consideró que va a ser consecuente y dejará el acta de parlamentaria por la provincia de Salamanca.

“No nos planteamos que María Montero vuelva al grupo, tomó su decisión y lo que esperamos es que cumpla con la Carta Ética de Ciudadanos y devuelva el acta”, manifestó Castaño en declaraciones a Ical, en las que confirmó que ha hablado con la procuradora no adscrita y que le explicó los motivos, que acepta, aunque declinó precisar por ser “una conversación privada”.

El portavoz naranja argumentó en declaraciones recogidas por Ical que cuando alguien está “desencantado con un proyecto” o tiene razones personales para salirse de un proyecto debe devolver el acta, como le pidió Ciudadanos el mismo viernes, tras registrar su baja en este grupo parlamentario. “Creo que va a dejar el acta. Va a ser consecuente, esperamos que deje el acta”, anotó.

Castaño reconoció que el mismo viernes hizo una consulta al letrado para ver si Montero podía volver al grupo “si se arrepentía” de su decisión y explicó que tomó esa iniciativa porque no había podido hablar con ella y no sabía que dejaba el grupo por la tensión o presiones. Según explicó, se trató de una “consulta oral” y se le dijo que “podía ser”.

No obstante, dejó claro que la situación actual es distinta de la del viernes, cuando Montero registró su baja como procuradora de Ciudadanos, y no solo no se plantean su regreso, sino que creen que va a ser consecuente y va a devolver el acta.

María Montero se abstuvo en la moción de censura rechazada el lunes en las Cortes contra la Junta de Castilla y León, igual que los parlamentarios de Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila.