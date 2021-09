El festival solidario La Santa contará con 162 artistas

El festival solidario La Santa, iniciativa promovida por el Dj abulense Enrique González de Vega, QuikeAv, para recaudar fondos que contribuyan a restaurar la zona afectada por el grave incendio que este verano asoló buena parte de la provincia de Ávila, contará con la participación de 162 artistas tanto nacionales como internacionales que actuarán en cuatro escenarios diferentes.

Será los días 14, 15 y 16 de octubre cuando se celebre este «gran festival» del que este miércoles ofrecieron más detalles el promotor de la iniciativa y el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que explicó que el Ayuntamiento de Ávila colaborará también aportando, además de medios propios tanto policiales y de Protección Civil como de servicios a la ciudad y limpieza, 50.000 euros para la contratación de personal de seguridad y de control de entradas así como para otras cuestiones como los seguros que deben contratarse en eventos de este tipo.

La cubierta multiusos, que acogerá el escenario Assembly, y la explanada delantera del Lienzo Norte, donde estará el escenario Coca-Cola, serán los dos principales espacios en los que se desarrolle este festival que también se llevará a dos locales privados, en este caso a la terraza La Lola del Palacio de Los Velada y al café bar El Estudio.

El festival, explicó González de Vega, contará con dos tipos de entradas, que se pondrán a la venta además este mismo miércoles. Así, en el caso del escenario Assembly será necesario contar con una entrada individual que al precio de 15 euros dará derecho a asistir a las actuaciones que se programen durante esa jornada, teniendo en cuenta que para cada uno de los tres días del festival solo se sacarán a la venta 2.000 entradas, que es el aforo máximo contemplado para la cubierta multiusos. Por otra parte, se pondrá a la venta un abono general que, por un precio único de 10 euros, dará derecho a asistir al resto de actuaciones programadas en los otros tres escenarios durante los tres días y también a las que se desarrollen en la multiusos a partir de las 23,00 horas el día 16 de octubre, siempre y cuando no se exceda ese aforo de 2.000 personas y de 1.000 en el caso del escenario Coca-Cola del Lienzo Norte. En este sentido, explicó el promotor de esta iniciativa que si bien las entradas individuales sí garantizarán el poder asistir a los conciertos programados en la multiusos no ocurrirá lo mismo con el abono, donde la entrada estará condicionada a que el aforo de los escenarios no esté completo, recordando González de Vega que se trata de un festival solidario y que el objetivo principal es recaudar fondos para repoblar la zona afectada por el incendio. Un llamamiento a la comprensión y a la solidaridad que QuikeAv también hizo extensivo a la hostelería abulense, a quien pidió su implicación tanto para dar hospedaje y dietas de comida y cena a los artistas que participarán en este festival y que en todos los casos lo harán de forma altruista y sin cobrar nada.

Importantes figuras de la música como Omar Montes, Dj Nano, Los Brincos o parte de Los Pekenikes pasarán por este festival que contará con actuaciones para todos los públicos. De hecho, en el caso de la cubierta multiusos cada uno de los tres días estará centrado en un tipo de música. Así, el día 14 de octubre el género urbano centrará una programación dirigida para el público más joven, y de hasta unos 30 años, mientras que un día despúes lo hará el género electrónico o remember, con propuestas musicales protagonizadas por los artistas más importantes del momento y más orientadas para público de entre 30 y 40 años. En estas dos jornadas las actuaciones se desarollarán entre las 16,00 y las 2,00 horas. La última jornada, la del sábado 16, se dedicará a la música pop-rock, que sonará de 17,00 de 22,30 horas, y estará dirigida para un público más adulto, por encima de los 50 años, mientas que ya a partir de las 23,00 horas la música electrónica será protagonista.

En el caso del escenario Coca-Cola del Lienzo Norte, el jueves se dedicará al techno; el viernes, al regetton y otros géneros como el pachangueo, y el sábado, al pop, indie y rock.

En el caso de La Lola, las actuaciones, de tipo más acústico, se desarrollarán de 13,00 a 22,00 horas y de 16,00 a 21,00, en El Estudio, donde primará el sonido electrónico.

«Es una oportunidad para demostrar la solidaridad de los abulenses», aseguró el alcalde de Ávila al hablar de un festival del que destacó no solo los precios populares y música para todos los públicos sino, y sobre todo, ese carácter solidario, explicando que todo lo que se recaude se pondrá a disposición de la Junta de Castilla y León para la redacción de ese proyecto de restauración de la sierra de La Paramera.