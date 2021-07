"Nos vamos con la tranquilidad de haber estado con los mejores"

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, realizó un balance muy positivo de la Eurocopa 2020 tras la eliminación con Italia en semifinales (4-2, en la tanda de penaltis) y aseguró que se pueden ir a casa con "tranquilidad" porque han peleado "con los mejores" del torneo.

"Para mí no es una noche triste, es una noche con un poco de desazón pero esto es el deporte profesional. Hay que saber ganar y saber perder. Ahora no hay que hundirse porque Italia también ha hecho cosas buenas y hay que felicitarle. Nosotros también tenemos cosas positivas, lo dije desde el principio, éramos de las siete u ocho favoritas y nos vamos a casa con la tranquilidad de haber estado con los mejores", analizó.

"¿Una nota a mis jugadores? Les pongo un sobresaliente bajo, sería alto si hubiéramos llegado a la final. Hace varias concentraciones ya hablábamos de lo que queríamos hacer aquí y ellos lo han hecho a la perfección, se lo han creído y lo han llevado a cabo de manera maravillosa. No tengo ningún reproche, al contrario, hemos demostrado que somos un buen equipo", apuntó el asturiano.

Preguntado por Morata, el seleccionador español dijo que "tenía un problema en el aductor y aún así quiso tirar el penalti". "Eso dice mucho de su personalidad porque ha tenido que aguantar situaciones difíciles en esta concentración y ha estado a un nivel bestial. Hoy cuando ha salido ha desconcertado al rival y ha hecho el gol. Un sobresaliente como al resto de sus compañeros", espetó.

"¿Dani Olmo? Ha estado descomunal, es un jugador inteligente y sabe aguantar bien el balón, juega entre líneas y hemos intentado con su presencia quitarles la referencia a Chiellini y Bonucci. Vimos lo que hicieron a Lukaku y nuestra idea era que el 9 jugara con el pivote para ser cuatro contra tres. Hemos generado superioridad y al final nos ha faltado la guinda, marcar las ocasiones", dijo.

"Pero es verdad que Italia defiende muy bien, recibe pocos goles y presiona muy bien. Luego resulta difícil quitarles el balón", añadió Luis Enrique, que volvió a defender la presencia de Olmo como titular". "Es importante para nosotros por las posibilidades que tiene de jugar en diferentes situaciones y porque es un jugador muy completo", sentenció.

En relación al Mundial de Catar 2022, Luis Enrique no quiso hacer previsiones. "Será mejor o peor (que esta Eurocopa) eso no se sabe. Cada vez que hago una convocatoria traigo a los mejores, pero si su rendimiento baja o alguno aparece o rinde mejor, entrarán y saldrán. Ojalá sea éste el bloque del Mundial pero nadie sabe el futuro", añadió.

Por último, el seleccionador español se deshizo en elogios con Pedri, una de las sensaciones del torneo. "Lo de Pedri en este Europeo no se lo he visto a ningún jugador de 18 años en Eurocopa, Mundial o Juego Olímpicos. Cómo ha rendido y cómo interpreta el juego, la personalidad que tiene... no he visto una cosa igual nunca. Es algo fuera de toda lógica", finalizó.