La Tercera RFEF echa a andar

Semana de partido. Se acabó la pretemporada, los amistosos y los experimentos, aunque suele ser septiembre un mes en el que sigue el rodaje y las pruebas, especialmente en equipos que necesitan acoplar piezas y aclarar ideas. No serán menos el Real Ávila y el Colegios Diocesanos UCAV tras un verano con caminos muy diferentes. Si en el Adolfo Suárez apostaron por los cambios y la renovación del proyecto, en el Sancti Spíritu consolidaron el grupo que por primera vez llevó al club a la Tercera División. Dos ideas diferentes pero las mismas ganas en ambos de cara a una 2021-22 similar pero diferente a lo conocido hasta ahora. Arranca la nueva Tercera RFEF. Mismos rivales –en líneas generales– que en Tercera División pero diferente escalafón para una división que ahora ocupa un peldaño más bajo en el fútbol nacional. Decisiones de despacho para una temporada en la que, lo importante, es que el balón comenzará a rodar este mismo fin de semana para todos.

Por delante 34 jornadas para sus 17 equipos, alguno debutante, como el Ribert, y otros viejos conocidos a los que hacía más de una década que no se les veía por el barro de Tercera, como el Guijuelo.Pero todos ellos con sus propios intereses en una temporada en la que evitar los últimos tres puestos –del 15º al 17º– que llevan al descenso o conseguir el premio al que optan los cinco primeros. El campeón tendrá el ascenso directo a la Segunda División RFEFmientras que el resto –del 2º al 5º– disputarán dos fases de playoff, la primera de ellas entre sí en busca de un ganador, que accederá a un playoff nacional en el que enfrentarse a uno de los ganadores del resto de grupos. Una pelea esta última a la que aspiran equipos como el Guijuelo, Arandina, Astorga,Mirandés B, Numancia B,Leonesa B y Atlético Bembibre, uno de los conjuntos cuya reconstrucción este verano más ha llamado la atención. No se lo exigen –ni por presupuesto ni por creación de plantilla– este año en el Real Ávila, aunque tampoco descartan pelear por ello. Un equipo reconstruido no sólo en nombres, sino en ideas. Se ha dado un giro a la idea de los últimos años. De los jugadores contrastados a los jugadores por contrastar. Jugadores con hambre, ambición, ganas... Y en esta tesitura, el Real Ávila quiere probar cuál es su límite.

La continuidad define por contra a un Colegios Diocesanos UCAV que ha mantenido el bloque del debut en Tercera División. Titubeó pero se mantuvo Somoza al frente. Primer punto a favor. A partir de ahí mismo vestuario y las llegadas de Aitor, Javi Hernández o Ruba. Se debe hacer notar su experiencia.

«La plantilla ha captado el mensaje. Estoy contento e ilusionado»

Borja Rubiato vivirá su primera experiencia en los banquillos al frente del Real Ávila

«Llegamos bien, no sólo por resultados sino por sensaciones».Es el resumen de una pretemporada diferente para un Real Ávila con muchos cambios, empezando por el de Borja Rubiato, que vivirá en el banquillo del Adolfo Suárez su primera experiencia como entrenador. Y la misma la afronta «contento e ilusionado» por las sensaciones que ha dejado el verano.

«El equipo ha captado el mensaje. Lo trabajado y lo que le hemos pedido a los jugadores lo están cumpliendo. Cada día se ve un equipo más cohesionado sobre el césped. Nos queda ver cómo reaccionamos con tres puntos sobre la mesa, pero llegamos bien. Por ganas y por ambición no será» comenta ante un vestuario joven pero al que se les ha pedido «un paso al frente y una maduración».Poco a poco.

«Competir y tener puntos en juego nos tiene que hacer cambiar el chip»

Somoza pide tensión a los suyos tras una pretemporada que no acabó como esperaba

Semana de partido para el Colegios Diocesanos UCAV con una idea clara, «tenemos que cambiar la mentalidad».No lo dice con preocupación sino como advertencia Somoza tras un último duelo de pretemporada, ante el Leganés de División de Honor, en el que la falta de tensión y las concesiones de los colegiales no le gustaron a su entrenador. «Debemos ser intensos y agresivos» les pide a los suyos para competir.

Una pretemporada «que se nos trastocó por la suspensión de dos partidos, pero no es excusa. Esta semana debe ser diferente.Competir y tener puntos ya en juego nos tiene que hacer cambiar el chip seguro. El equipo va a competir bien. Este sábado nos ha dejado una lección.Cuando te relajas te puede ganar cualquiera».