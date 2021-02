El Adolfo Suárez examina al Real Ávila y Diocesanos

Nuevo derbi para el fútbol abulense, este año con más citas especiales que ninguna otra temporada. Se estrena el Adolfo Suárez en el choque de la capital. Ya lo hizo el Sancti Spíritu y ahora le toca al campo encarnado acoger por primera vez en su historia el choque entre el Real Ávila y el Colegios Diocesanos UCAV, dos equipos que llegan a la cita del domingo con necesidades aunque con diferentes apuros, especialmente entre los encarnados, donde la temporada se ha puesto cuesta arriba cuando nadie lo esperaba. Apenas 5 puntos sumados de los 24 que se han disputado en este 2021 tienen la culpa. Un bajonazo que se llevó por delante –no fue el único motivo– a José Manuel Jimeno y del que no está siendo ajeno su nuevo entrenador, María Hernández, que trata de cambiarle la imagen aunque sin éxito en lo que a resultados se refiere –«aunque nos hemos venido de vacío, las sensaciones no han sido tan malas»– a un equipo que sigue de capa caída. Cuando levanta el ánimo, vuelve a deprimirse. Lo hizo ante el Numancia B en una tarde marcada como especial pero regreso a los ‘malos’ hábitos ante el Real Burgos y Almazán, allí donde todos esperaban sumar y los focos no apuntaban con tanta intensidad. Volverán a apuntar con fuerza este domingo –17,00 horas– en una nueva tarde de derbi de esas que tanto gustan a todos.

Una tarde en la que todos los factores juegan, los propios y los ajenos. «No estamos para exigir mucho a la afición, somos conscientes de que venimos de dos derrotas consecutivas pero les pediría a los aficionados que nos apoyaran» pide María Hernández ante el partido del domingo. El ánimo flojea entre los encarnados, que busca un nuevo empujón para enfocar los partidos que les restan, 12 puntos de los que deben sumarlos todos. No sólo es por intentar recuperar la tercera plaza, sino por evitar males mayores ante la efusividad que por detrás muestran el Mirandés B e incluso el Almazán.

«No tenemos nada que perder» es el mensaje que resuena en el Colegios Diocesanos UCAV. No cabe duda que necesitan los puntos. Todo lo que sumen ahora será un paso adelante en la lucha por la permanencia después. Yel calendario no ayuda. Los 23 puntos de su casillero son una buena cifra, mucho más después de haber marcado distancias con el Real Burgos, pero «lo ideal sería puntuar en alguno de los partidos que nos restan» señala José Alberto Fernández Somoza en un calendario que empieza con el Real Ávila y sigue con el Burgos Promesas, Gimnástica Segoviana y Arandina.

Fue espectador casual María Hernández del primero de los derbis, entonces a favor de los colegiales (2-1). «Vine a ver jugadores» reconoce el salmantino.Entonces nada podía hacer pensar que acabaría sus días en el Adolfo Suárez. Un partido del que es complicado tomar notas. «El terreno de juego no se parece en nada» tiene muy claro María como lo tiene Somoza. «Jugar en el Adolfo Suárez es muy diferente a jugar en nuestro campo. Es un campo enorme, de hierba natural y ante un equipo que exige mucho sin balón, pero hay que hacer un esfuerzo.Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Si somos capaces de estar ordenados y sólidos podemos dar guerra, competirles y minimizar sus puntos fuertes» señala un técnico que no es ajeno al cansancio de los suyos ante un derbi que supondrá el quinto partido en apenas 15 días para una plantilla que, además, cuenta con bajas importantes. Están pendientes de Mario Hidalgo, con una fascitis, y confían en que Pablo Negro, que ya saltó al terreno de juego ante el Real Burgos, pudiera disputar más minutos.

El once del Real Ávila es una incógnita. El salmantino no ha dudado en cambiar la cara a su equipo con frecuencia, desde los jugadores al propio sistema, ya sea con extremos o con dos delanteros. Promete seguir haciéndolo. «Trabajo en función de lo mejor para el equipo. Influye el rival, el campo, el trabajo de la semana... No va a haber un once estándar» comenta.Lo que tiene claro es que los que salgan –son bajas confirmadas Enbi por sanción y Brian, Camilo y Diego Ortiz por lesión– lo harán con el objetivo de «ser muy serios en las áreas, no dar concesiones al rival para que pudiera adelantarse en el marcador. Los derbis son partidos especiales, el rival vendrá extra motivado». La motivación ya fue capaz de decidir el primero en el Sancti Spíritu.

Iván Vila deja el Diocesanos y ficha por el Villaralbo

El Colegios Diocesanos UCAV e IvánVila llegaban este viernes a un acuerdo por el que el delantero se desvincula del equipo colegial para firmar por el Villaralbo. El delantero vasco, ex del Real Ávila, llegaba a la disciplina colegial en el mercado de invierno de la 2019-2020 tras la lesión de larga duración de Vicente, logrando un total de 9 goles.Este curso el delantero ha tenido un papel ‘testimonial’, aunque el mismo sirvió para conseguir el gol de la victoria precisamente en el primer derbi ante el Real Ávila.